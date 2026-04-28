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    Aseguran que Trump no estaría satisfecho con la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

    La omisión del programa nuclear en el planteamiento de Teherán tensiona las negociaciones, mientras el conflicto se mantiene estancado y con impacto en el suministro energético global.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría manifestado este lunes su descontento con la reciente propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, en el marco de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto entre ambos países.

    Según indicó el medio The New York Times, un funcionario estadounidense comentó que el mandatario “no está conforme” con el planteamiento iraní, principalmente porque no aborda el programa nuclear de Teherán, uno de los puntos más críticos para Washington.

    “No le gusta la propuesta”, afirmó la fuente, subrayando la distancia entre ambas posturas.

    Durante la jornada, el líder republicano analizó la iniciativa junto a sus principales asesores de seguridad nacional, en momentos en que el enfrentamiento entre ambos países se mantiene en un punto muerto y con efectos visibles en el suministro energético proveniente de Medio Oriente.

    El nudo del desacuerdo

    De acuerdo con fuentes iraníes, la propuesta buscaba postergar cualquier discusión sobre el programa nuclear hasta después de finalizado el conflicto y resueltas las disputas sobre el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico.

    Sin embargo, Estados Unidos ha insistido en que ese tema debe ser abordado desde el inicio de cualquier negociación.

    Esta diferencia de enfoque se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar hacia un acuerdo, en un contexto donde el estrecho de Ormuz -clave para el comercio mundial de petróleo- permanece bajo tensión.

    Pese a las dificultades, los esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones no se han detenido. Fuentes vinculadas a Pakistán, que actúa como mediador, señalaron que continúan los contactos entre ambas partes para intentar reducir las brechas.

    No obstante, las expectativas de un avance significativo se han debilitado en los últimos días, especialmente tras la decisión de Trump de cancelar una visita a Islamabad de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpEE.UU.IránEstrecho de OrmuzPrograma nuclearMundo

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