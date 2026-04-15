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    EN VIVO

    En vivo: Real Madrid visita al Bayern en busca de un cupo para la semifinal de la Champions League

    El cuadro hispano perdió 1-2 en la ida y ahora debe marcar al menos un gol para emparejar la llave y forzar una definición. En tanto, el cuadro alemán tiene la primera chance para meterse entre los cuatro mejores. Sigue aquí los detalles del partido.

    Mbappé y Vinícius encabezan el ataque del Madrid ante Bayern. Foto: @realmadrid (X).

    Actualiza el relato

    FC Bayern 2-3 Real Madrid

    Global: 4-4

    Tiro del Madrid

    65′. Valverde le pega desde fuera. Ataja Neuer.

    Se lo pierde Bayern

    61′. Díaz queda sólo frente al arco y pierde tiempo en acomodarse. Llega un defensa del Madrid y le puntea el balón.

    Cambios

    60’. Musiala ingresa por Gnabry en el conjunto alemán. Y Camavinga por Díaz en el cuadro español.

    Era gol del Madrid

    54′. Mbappé queda solo frente al arco. Dispara. Ataja Neuer.

    Llega el Bayern

    46′. Díaz se acomoda y remata. Rebota en una pierna merengue. Córner.

    Comienza el segundo tiempo

    Tanto el Bayern como el Madrid deben marcar al menos un gol más para clasificar.

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    Termina el primer tiempo

    Un partidazo se está viviendo en Alemania. Por ahora lo gana el Madrid e iguala la serie.

    En la otra llave

    Arsenal y Sporting Lisboa igualan a cero. Con este resultado pasan los ingleses.

    El tercero de los merengues

    El tercero del Madrid

    42′. Vinicius se manda un carrerón y deja de frente a Mbappé para que defina como sabe. Par-ti-da-zo.

    Goooooooooooooooool del Madrid

    El empate del Bayern

    Travesaño

    41’. Aparece Vinicius. Remata. Y el horizontal le impide el grito sagrado.

    Tarjeta Amarilla

    39’. Militao es amonestado en el Madrid por fea patada a Kane.

    El empate de Bayern

    37′. Upamecano habilita a Kane y el goleador define cruzado para igualar el marcador.

    Goooooooooooooooool del Bayern

    El gol de tiro libre

    El segundo del Madrid

    29’. Güler lanza un tiro libre por sobre la barrera y pese a los esfuerzos de Neuer, el balón infla las redes.

    Gooooooooooooool del Madrid

    Una mala y una buena de Lunin

    25′. El portero del Madrid otra vez sale mal a un centro. Pero tras ello, ataja un remate cruzado de Kimmich.

    Llega el Madrid

    19′. Mbappé se demora un segundo en definir y Laimer le impide el remate.

    Buscan a Kane

    16′. Lanzan un centro para el atacante del Bayern. La defensa merengue salva con lo justo.

    Domina Bayern

    12′. Llega con más peligro al arco del Madrid, el cual por ahora se refugia.

    El empate de Bayern

    La igualdad alemana

    6′. Un córner servido al área chica. Sale mal el portero Lunin y Pavlovic cabecea en la línea del arco.

    Gooooooooooooool de Bayern

    El gol en imágenes

    El gol del Madrid

    1′. Falla Neuer. Todo lo aprovecha Güler y empareja la llave en la primera jugada del partido.

    Goooooooooooooool del Madrid

    Comienza el partido

    Bayern le gana 2-1 al Madrid en el global.

    El 11 del Bayern

    La formación del Madrid

    Así está el estadio del Bayern

    Las figuras merengues se preparan

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Real MadridChampions LeagueChampionsBayernBayern MunichBayern vs Real MadridChampions en vivoMinuto a Minuto

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