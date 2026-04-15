En vivo: Real Madrid visita al Bayern en busca de un cupo para la semifinal de la Champions League
El cuadro hispano perdió 1-2 en la ida y ahora debe marcar al menos un gol para emparejar la llave y forzar una definición. En tanto, el cuadro alemán tiene la primera chance para meterse entre los cuatro mejores. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
FC Bayern 2-3 Real Madrid
Global: 4-4
Tiro del Madrid
65′. Valverde le pega desde fuera. Ataja Neuer.
Se lo pierde Bayern
61′. Díaz queda sólo frente al arco y pierde tiempo en acomodarse. Llega un defensa del Madrid y le puntea el balón.
Cambios
60’. Musiala ingresa por Gnabry en el conjunto alemán. Y Camavinga por Díaz en el cuadro español.
Era gol del Madrid
54′. Mbappé queda solo frente al arco. Dispara. Ataja Neuer.
Llega el Bayern
46′. Díaz se acomoda y remata. Rebota en una pierna merengue. Córner.
Comienza el segundo tiempo
Tanto el Bayern como el Madrid deben marcar al menos un gol más para clasificar.
Sigue nuestras redes
El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).
Termina el primer tiempo
Un partidazo se está viviendo en Alemania. Por ahora lo gana el Madrid e iguala la serie.
En la otra llave
Arsenal y Sporting Lisboa igualan a cero. Con este resultado pasan los ingleses.
El tercero de los merengues
El tercero del Madrid
42′. Vinicius se manda un carrerón y deja de frente a Mbappé para que defina como sabe. Par-ti-da-zo.
Goooooooooooooooool del Madrid
El empate del Bayern
Travesaño
41’. Aparece Vinicius. Remata. Y el horizontal le impide el grito sagrado.
Tarjeta Amarilla
39’. Militao es amonestado en el Madrid por fea patada a Kane.
El empate de Bayern
37′. Upamecano habilita a Kane y el goleador define cruzado para igualar el marcador.
Goooooooooooooooool del Bayern
El gol de tiro libre
El segundo del Madrid
29’. Güler lanza un tiro libre por sobre la barrera y pese a los esfuerzos de Neuer, el balón infla las redes.
Gooooooooooooool del Madrid
Una mala y una buena de Lunin
25′. El portero del Madrid otra vez sale mal a un centro. Pero tras ello, ataja un remate cruzado de Kimmich.
Llega el Madrid
19′. Mbappé se demora un segundo en definir y Laimer le impide el remate.
Buscan a Kane
16′. Lanzan un centro para el atacante del Bayern. La defensa merengue salva con lo justo.
Domina Bayern
12′. Llega con más peligro al arco del Madrid, el cual por ahora se refugia.
El empate de Bayern
La igualdad alemana
6′. Un córner servido al área chica. Sale mal el portero Lunin y Pavlovic cabecea en la línea del arco.
Gooooooooooooool de Bayern
El gol en imágenes
El gol del Madrid
1′. Falla Neuer. Todo lo aprovecha Güler y empareja la llave en la primera jugada del partido.
Goooooooooooooool del Madrid
Comienza el partido
Bayern le gana 2-1 al Madrid en el global.
El 11 del Bayern
La formación del Madrid
Así está el estadio del Bayern
Las figuras merengues se preparan
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.