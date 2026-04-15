“No me estoy jubilando”: Bernardo Matte aborda salida del directorio de Bicecorp y respalda rebaja del impuesto corporativo

“Efectivamente dejé el directorio de Bicecorp, que es una sociedad holding de la cual cuelga el banco Bice y la compañía de seguros de vida. Voy a seguir siendo director del Banco Bice”.

Eso fue lo que dijo el empresario Bernardo Matte Larraín en un punto de prensa posterior a la junta de accionistas de Bicecorp, donde se escogió un nuevo directorio del cual no será parte por primera vez en casi 40 años.

“De acuerdo a la ley, se requería la entrada de un director independiente y decidí darle yo el cupo. No hay otra explicación más que esa, pero no me estoy jubilando, así que voy a seguir en el Banco Bice y voy a seguir cumpliendo las mismas funciones que siempre”, puntualizó.

Bernardo Matte respalda baja de impuestos

Sobre la rebaja del impuesto corporativo que piensa impulsar el gobierno en el Congreso, y respecto de si ello podría generar mayor inversión, en particular las empresas que controla, explicó que “en general, siempre los aumentos de impuestos afectan a la economía y las rebajas de impuestos también afectan a la economía. Así que es bastante de sentido común de que, por supuesto, sí van a impactar positivamente. Pero es un tema que está en manos del Parlamento y el Parlamento lo dirá. Los empresarios vamos a jugar con las reglas que nos den”.

Respecto de si es más optimista con este nuevo gobierno en materias de crecimiento e inversión, dijo que “hoy día es una pregunta difícil esa porque el mundo está muy revuelto. Y mientras no se aclare un poquito más ese panorama es difícil saber qué es lo que va a pasar”.

En ese sentido, agregó que “hoy día no hay duda que el alza del precio de los combustibles está afectando a todas las economías del mundo. Entonces, en Chile no vamos a ser la excepción. Ahora, siempre hay que estar optimista. Yo creo que los empresarios, nuestra labor, es ser optimistas y echarle para adelante, como se dice”.

Bernardo Matte Larraín en la Junta de accionistas de Bicecorp.Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Medidas del gobierno

Consultado sobre las medidas que impulsa el gobierno, con un ajuste fiscal y una reforma que se debería anunciar este miércoles en cadena nacional, dijo que “todos los chilenos tenemos muy claro que el presidente Kast fue electo, votado por todos los chilenos, con una amplia mayoría, en base a dos promesas: el tema seguridad y una reactivación de la economía”.

Al respecto, añadió que “por lo tanto, yo creo que el presidente Kast está en la obligación de proponer a los chilenos cómo lo va a hacer . Y entiendo que en eso está. Así que yo lo veo como una consecuencia lógica de lo que prometió en la campaña y por la cual los chilenos votaron. Así que me parece bien que lo haga”.

Consultado sobre si las medidas que está impulsando van en la dirección correcta, respondió: “En general sí, va en la dirección correcta. Obviamente el Parlamento es que tiene que legislar. No somos los empresarios los que vamos a legislar, así que es el Parlamento el que va a legislar y estos procesos políticos son así. Muchas declaraciones para allá y para acá, pero hay que esperar que salga bien y rápido, porque esa fue la promesa que hizo el Presidente y eso fue para lo que los chilenos le dieron la mayoría”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Sobre la inflación que se proyecta para el país y cómo se encuentra la industria bancaria, dijo que “para nadie la inflación es conveniente en el largo plazo. Pero creemos que son fenómenos puntuales, todos sabemos por qué es, la famosa guerra, etcétera. No voy a ahondar en eso. Pero lo veo bien. La industria está sana. El banco consolidado con el Banco Security lo veo con un tamaño que nos permite competir con los bancos más grandes. Así que contento, y todavía con muchos desafíos por delante porque estamos en la mitad del proceso de integración del banco, de los bancos y la compañía de seguros”.

Anuncio de la CMF sobre los bancos

Respecto del anuncio que hizo este martes la Comisión para el Mercado Financiero, que pretende armar un equipo para recibir propuestas de modelos internos de los bancos, señaló que “esto es una normativa que, en el fondo, nos ponemos al día con Basilea III.

Los bancos en general en el mundo ocupan esta fórmula, así que yo creo que es una buena medida que va a requerir bastante tiempo. Esto no es una cosa automática, entiendo yo. Los bancos tienen que desarrollar sus propios modelos y esos modelos los tiene que aprobar la CMF”.