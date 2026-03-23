Grupo austriaco Plansee aumenta su participación en Molymet al comprar acciones del grupo Matte

Al final del viernes pasado, el grupo Matte informó que vendía su participación en Molibdenos y Metales (Molymet) vía remate de las acciones que poseía a través de distintas sociedades. Ahora, este lunes, se informó de su comprador.

En un hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago, el grupo austríaco Plansee, a través de su filial Plansee Limitada, anunció que compró las acciones subastadas a un precio unitario de $10.250. De esta forma, la firma desembolsó cerca de US$149 millones por casi el 10% de la propiedad.

Según la última memoria de Molymet, Plansee tenía el 22% del control de la propiedad. Ahora, el grupo austríaco sube su participación al 32%, consolidando su posición como accionista mayoritario y ahora es el grupo mayoritario.

Molymet es una empresa dedicada al procesamiento de molibdeno y renio, elementos para industrias como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores. La firma nacida en 1975 cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.

Antes de la salida del grupo Matte, cinco grupos concentraban casi el 100% de la propiedad: las familias Gianoli (28% y 19%), Plansee (21%), Mustakis (17,7%) y los Matte (9,9%).

Plansee es una empresa austríaca fundada en 1921 y dedicada a la producción de componentes de molibdeno y tungsteno. La firma tiene representación en 28 países, incluyendo 12 centros de producción en EE. UU., Europa y Asia.

La firma europea ingresó a Molymet en 2011 tras comprar un 5% de las acciones y, con el correr de los años, aumentó su participación.