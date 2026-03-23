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    Grupo austriaco Plansee aumenta su participación en Molymet al comprar acciones del grupo Matte

    En base a la última memoria de Molymet, tras la operación, el grupo austriaco se transformó en el principal accionista de la empresa.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Al final del viernes pasado, el grupo Matte informó que vendía su participación en Molibdenos y Metales (Molymet) vía remate de las acciones que poseía a través de distintas sociedades. Ahora, este lunes, se informó de su comprador.

    En un hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago, el grupo austríaco Plansee, a través de su filial Plansee Limitada, anunció que compró las acciones subastadas a un precio unitario de $10.250. De esta forma, la firma desembolsó cerca de US$149 millones por casi el 10% de la propiedad.

    Según la última memoria de Molymet, Plansee tenía el 22% del control de la propiedad. Ahora, el grupo austríaco sube su participación al 32%, consolidando su posición como accionista mayoritario y ahora es el grupo mayoritario.

    Molymet es una empresa dedicada al procesamiento de molibdeno y renio, elementos para industrias como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores. La firma nacida en 1975 cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.

    Antes de la salida del grupo Matte, cinco grupos concentraban casi el 100% de la propiedad: las familias Gianoli (28% y 19%), Plansee (21%), Mustakis (17,7%) y los Matte (9,9%).

    Plansee es una empresa austríaca fundada en 1921 y dedicada a la producción de componentes de molibdeno y tungsteno. La firma tiene representación en 28 países, incluyendo 12 centros de producción en EE. UU., Europa y Asia.

    La firma europea ingresó a Molymet en 2011 tras comprar un 5% de las acciones y, con el correr de los años, aumentó su participación.

    Más sobre:NegociosMolymetMatte

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