    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Las sociedades matrices Quiñenco, Minera Valparaíso y Antar Chile reportaron resultados dispares durante 2025. Éstas compañías agrupan a las empresas productivas aguas abajo de los grupos empresariales.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Son los tres principales grupos empresariales en el país. Dominan una serie de industrias y las utilidades de sus compañías están entre las más elevadas del sector privado. Acorde con ello, las familias Luksic, Matte y Angelini reciben año a año los mayores dividendos del mercado, y en 2025 estos acumularon US$862,3 millones provenientes exclusivamente desde sus sociedades holding.

    A través de Quiñenco, la familia Luksic controla Vapores, SAAM, CCU, Enex, Banco de Chile y Nexans. El grupo posee el 83% de dicho holding, porcentaje que incluye el 13% de la sucesión de Guillermo Luksic, y el 11% que posee directamente Andrónico Luksic.

    Según datos de la Bolsa de Santiago, en 2025 Quiñenco repartió dos dividendos que sumaron $500 mil millones, equivalentes a US$455,6 millones. La información considera sólo los recursos entregados en dicho año, sin distinguir si corresponden a dineros provenientes de ejercicios anteriores.

    Esa cifra está por sobre los US$412,4 millones que totalizaron los dos repartos registrados en 2024.

    Según su participación en la firma, la familia Luksic recibió en 2025 unos US$378,2 millones, mientras que en 2024 fueron US$342,3 millones.

    Pero el cálculo total del grupo debe contemplar también los dividendos de Antofagasta PLC, su brazo de inversiones mineras, lo que dispara el monto.

    El año pasado este último repartió US$395,4 millones -con cargo a los ejercicios de 2024 y de 2025-, de los cuales la familia recibió unos US$256,6 millones. Con esto, sumadas las dos áreas de inversiones del grupo entregaron US$851 millones a los accionistas, de los cuales US$634,8 fueron para los Luksic.

    Antofagasta PLC es controlada por el grupo con un 64,89% a través de las sociedades Metalinvest Establishment y Kupferberg Establishment, controladas a su vez por Abaroa Foundation, que posee el 60,6%. En paralelo, Jean Paul Luksic, presidente de la compañía, mantiene a través de Aureberg Foundation el 4,21%.

    A septiembre de 2025 Quiñenco había registrado un alza de 41% en sus resultados, los que totalizaban US$574,2 millones. En tanto, la semana pasada la compañía minera reportó que las utilidades antes de impuestos para la totalidad del ejercicio pasado ascenderían a US$3.159 millones, lo que significa un aumento de 53% respecto del ejercicio previo.

    Los otros dos grupos

    En el caso de la familia Matte, la sociedad que funciona como holding es Forestal O’Higgins, sin embargo, esa sociedad es cerrada. Aguas abajo se encuentra Minera Valparaíso, firma que entrega información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y funciona como una instancia anterior a la sociedad matriz, y donde el grupo tiene el 88,48%

    Dicha compañía posee el 55,7% de CMPC, el 50% de Colbún, el 69,8% de Bicecorp, el 45,7% de Volcán, el 32,5% de Almendral, el 10,6% de Empresas Copec y el 10% de Molymet.

    En 2025 Minera Valparaíso repartió un dividendo de US$0,8 por acción, equivalente a US$100 millones. La cifra está por debajo de los US$145,6 millones del 2024.

    Considerando el porcentaje que poseen en la sociedad, en 2025 la familia Matte se llevó US$88,5 millones, mientras que en 2024 recibió US$128,8 millones.

    Ambas cifras están muy por debajo de los máximos dividendos repartidos por la compañía. En 2021 entregó a los accionistas un total de US$1.085 millones, lo que consideró ganancias con cargo a ejercicios anteriores y utilidades retenidas.

    En los primeros nueve meses del 2025, Minera Valparaíso reportó una caída de 34,3% en sus beneficios, los que sumaron US$138,6 millones. El resultado se vio lastrado por CMPC que anotó una caída de 65,8%, a US$164,5 millones. En el caso de Colbún, la baja fue de 21,8%, a US$156 millones. Por contrapartida, a septiembre Bicecorp reportó ganancias por US$205 millones, un alza de 35,8%, mientras que Molymet informó una última línea de US$73,1 millones, equivalente a una subida de 61,6%.

    En el caso de la familia Angelini, su participación en Copec se concreta a través la sociedad holding AntarChile, donde poseen el 74,4826% a través de Inversiones Angelini y Compañía Limitada, donde participan Roberto Angelini Rossi y Patricia Angelini Rossi, así como en las participaciones de Inversiones Golfo Blanco -controlada estatutariamente por Roberto Angelini Rossi-, e Inversiones Senda Blanca, de su hermana Patricia.

    En 2025 AntarChile repartió dos dividendos por un total de US$186,7 millones, por debajo de los US$220,2 millones entregados en 2024.

    Considerando su participación en la sociedad, el año pasado la familia Angelini recibió US$139 millones, y en 2024 unos US$164 millones.

    A septiembre último, Antar Chile reportó una caída de 31,2% en su línea final, la que llegó a US$372 millones. Y es que en el periodo Copec reportó una baja de 30,1% en sus ganancias, las que fueron de US$635 millones.

