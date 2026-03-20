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    Grupo Matte sale de la propiedad de Molymet

    El holding del grupo Matte informó que subastó el 100% de las acciones que tenía la empresa en la firma.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El grupo Matte remató las acciones que tenía vía sus sociedades en Molibdenos y Metales (Molymet). Minera Valparaíso, el holding del grupo, informó el remate de 11.410.856 acciones, el 100% de la participación que tenía el grupo en la firma, casi el 10% del total.

    En dos hechos esenciales a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Minera Valparaíso y Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur informaron que subastaron las acciones este viernes a las 10.30 horas vía Banchile Corredores de Bolsa.

    “El precio de venta de las acciones de Molymet fue de $10.250 por acción”, detallaron. Según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, la acción de Molymet tiene un valor de $10.827,00 el papel.

    Así, la operación recaudó US$149 millones.

    “En esta etapa no es posible, por ahora, cuantificar los efectos que este Hecho Esencial podría tener en los resultados de la sociedad y de su coligada”, explicaron en su comunicado a la CMF.

    Molymet es una empresa dedicada al procesamiento de molibdeno y renio, elementos para industrias como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores. La firma nacida en 1975 cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.

    Antes de la salida del grupo Matte, cinco grupos concentraban casi el 100% de la propiedad: las familias Gianoli, Plansee, Mustakis y los Matte.

    Más sobre:NegociosGrupo MatteMolymet

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