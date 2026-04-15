Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

El día en que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos menores de edad fueron asesinados, su hermana, Trinidad Cruz Coke, quien también es esposa de Jorge Ugalde, había viajado a Pichilemu para visitar unas parcelas que planeaba adquirir.

Salió a eso de las 9.30 desde su casa en La Reina junto a su amiga, la psicóloga Helga Moller, a quien conoce hace más de 40 años. Fue en el trayecto hacia Santiago donde se enteró que su hermano y sus dos sobrinos estaban muertos, en lo que parecía un crimen.

Moller entregó su testimonio el 14 de noviembre a la Policía de Investigaciones, que junto a la Fiscalía Oriente, buscan esclarecer quién es el responsable de las muertes de Cruz Coke y sus dos hijos. Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene como principal imputado a Ugalde, cuñado de la víctima, quien se mantiene en prisión preventiva hace casi seis meses en la cárcel Santiago 1.

En su declaración, a la que tuvo acceso La Tercera, Moller cuenta cómo fue el momento en que Trinidad Cruz Coke se enteró de la muerte de sus familiares. La profesional además comentó quiénes son los sospechosos del brutal crimen para el entorno de Ugalde.

Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke.

“Una mala noticia”

El testimonio parte señalando cómo se enteró de la noticia: “Me enteré de los hechos el 18 de octubre cerca de las 19:30 horas, mientras me encontraba retornando a Santiago desde Pichilemu. Conforme recuerdo, en compañía de mi amiga Trinidad, debido a que, cerca de las 19:30 horas, recibió un llamado telefónico de su esposo Jorge Ugalde , quien le comentó que debía darle una mala noticia, por lo que Trinidad puso su teléfono en alta voz, indicando Jorge que nos orilláramos del camino. Posterior a esto indicó que Eduardo y los dos niños estaban ‘muertos’ en la casa" .

Trinidad Cruz Coke, dijo su amiga, se sintió indispuesta y tuvo que bajarse del auto en medio de la carretera. “Yo tomé el teléfono y en voz alta Jorge me indicó 'esto parece un crimen, hay un charco de sangre’. Luego de esto le señalé a Trinidad que debíamos ir a su casa, no obstante Jorge nos sugirió que no era recomendable que llegáramos, indicando Trinidad de igual forma que no quería ir. Dado esto nos fuimos hasta mi casa, por lo que llamó a su hija para que de igual forma se fuera hasta mi casa".

Por otro lado, los detectives consultaron a Moller sobre el motivo del viaje a Pichilemu. “Este viaje se encontraba planificado desde hacía un tiempo, intentando en ir dos ocasiones previas y por distintas razones no habíamos podido concretar. El objetivo de esto era visitar terrenos en el sector ‘Alto Colorado’, correspondiente a los alrededores de Pichilemu hacia los cerros”, señaló.

“Debo precisar que esto aún se encontraba en etapa de planificación, por lo que únicamente estábamos en etapa de búsqueda, cotizaciones y planificaciones superficiales, sin detalles finiquitados. Debo indicar además, que en esa ocasión visitamos dos de ellos”, agregó.

¿Cómo se iba a financiar esa compra? Moller explicó: “ Los fondos para financiar la compra de la parcela, los mantenía yo en mi poder, mientras que Trinidad, obtendría fondos de la venta de un departamento para aportarlos al negocio ”.

Relación entre Eduardo y Trinidad

Asimismo, la psicóloga se refirió a la relación que había entre Eduardo y su hermana. “Debo indicar que según tengo conocimiento Eduardo y Trinidad eran hermanables, manteniendo un trato cordial entre ellos respecto de cosas de la casa, sabiendo según comentarios de Trinidad, que desde la muerte de sus padres, debido a que Eduardo se había ido a vivir a la casa que ellos habían ocupado, comenzaron a tener mayor convivencia, donde comenzaron a pasar Navidades y otras fechas juntos. Debo indicar que de esto nunca fui testigo, solamente mantengo conocimiento por comentarios de Trinidad”, se lee en su testimonio.

Sin embargo, Moller profundizó en los conflictos que había en la familia, algunos de ellos por temas pecuniarios: “En cuanto a conflictos entre ellos como hermanos, debo indicar que mantuve conocimiento de que uno de ellos se produjo cuando los padres de Eduardo estaban enfermos, ocasión en la que Trinidad asumió su cuidado, sin que Eduardo participara mucho de ello”.

La testigo entregó otro antecedente, que, de hecho, es parte de la tesis de la Fiscalía y gira en torno a una supuesta disputa económica: “Otro de los conflictos graves que produjo un quiebre familiar, fue que cuando se produjo la separación de Eduardo y Carolina, madre de sus hijos. Debido a que Eduardo no podía costear el valor de la pensión de los niños, Carolina demandó a los padres de Trinidad y Eduardo. Respecto a este mismo conflicto, tengo conocimiento de que para dejar las cosas en orden, los padres de Trinidad, previo a su fallecimiento, formaron una sociedad para la administración de sus propiedades donde se incluyó a Trinidad y Jorge, dejando fuera a Eduardo ”.

“Debo señalar que en su momento me llamó la atención de que incluyeran a Jorge dentro de una sociedad familiar, pero nunca consulté nada al respecto ”, agregó.

“Posteriormente, luego del fallecimiento de los padres de Trinidad, según ella misma me comentó, habría mantenido intenciones de disolver la sociedad de propiedades para dividir los bienes en porcentaje a partes iguales entre ella y Eduardo, dejando fuera de esto a Jorge, trámite que estaba realizando desde hacía cerca de un año”, agregó.

Respecto otros negocios, la mujer comentó que había un departamento que estaban a punto de vender y otro inmueble que se mantenía sin arriendo y acumulando deudas.

Eduardo Cruz-Coke

Las sospechas

Asimismo, Moller señaló lo que, hasta ese minuto, en noviembre de 2025, había escuchado en el entorno de Trinidad sobre quién sería el autor del crimen. Esto, debido a que para ese grupo familiar, Ugalde es inocente de la imputación de la Fiscalía.

“Respecto a lo que se comenta al interior de la familia de Trinidad, debo indicar que hasta el momento lo que he oído es que sus sospechas respecto de la posible responsabilidad recaería, al menos en lo que ellos concluyen, sobre el hermano de Carolina ”, dijo.

Moller agregó otro antecedente que vincularía al hermano de la viuda: “En cuanto a acceso al domicilio, debo indicar que fuera de la puerta de acceso había una caja con clave donde se encontraba la llave, clave que manejaban varios integrantes de la familia así como Carolina y su hermano, a quienes según entiendo, un hecho que no me consta, se la habría entregado Eduardo. Sin embargo, no era usual que ella visitara el domicilio por el quiebre familiar producto de la demanda”.