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    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Aunque es una votación exigida por los demócratas, algunos congresistas republicanos han expresado su preocupación por la guerra, que se acerca a la barrera de los dos meses, y afirman que la administración debe justificar su continuación.

    Por 
    Ignacio Vera
    Vista del Senado de Estados Unidos.

    Este miércoles, el Senado de Estados Unidos sometió a votación una resolución para impedir que el presidente Donald Trump ordene nuevos ataques contra Irán, tras el frágil alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

    Con 47 votos a favor y 52 en contra, el Senado estadounidense rechazó la resolución de poderes de guerra.

    La moción presentada por la bancada demócrata señalaba que se “ordena al Presidente retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

    Esta es la cuarta resolución de poderes de guerra rechazada por el Senado, de mayoría republicana. El único senador republicano que ha apoyado estas votaciones ha sido el de Kentucky, Rand Paul.

    Trump sostiene que los ataques contra Irán se tratarían de una “operación militar” en lugar de una guerra. Molly Riley

    Sin embargo, algunos republicanos han expresado creciente preocupación por la falta de participación del Congreso en la guerra, a medida que se acerca el segundo mes del conflicto, que se cumpliría el 28 de abril.

    Según la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, la ley que los demócratas utilizan para forzar votaciones sobre dichos poderes, el presidente necesita la autorización explícita del Congreso para continuar con las operaciones militares pasados los 60 días. Si después de ese período no ha recibido la aprobación parlamentaria, las fuerzas estadounidenses deben ser retiradas. Aunque la Casa Blanca aún podría invocar una prórroga de 30 días por razones de seguridad nacional, si certifica ante el Congreso que se trata de una “necesidad militar ineludible”.

    En las tres instancias previas en las que se votó una resolución con el mismo objetivo, los demócratas han fracasado. Pero, incluso si se hubiese aprobado la resolución, Trump podría vetarla.

    A la vez, para anular el eventual veto presidencial, se requeriría una supramayoría de dos tercios del Congreso, lo cual es muy improbable.

    Además, el gobierno de Trump ha afirmado tener la autoridad para atacar a Irán sin la aprobación del Congreso, porque el país islámico representa un “peligro inminente”. Esto, porque el inquilino de la Casa Blanca sostiene que los ataques contra Irán se tratarían de una “operación militar” en lugar de una guerra.

    “No les gusta la palabra ‘guerra’, porque se supone que requiere aprobación, así que usaré la palabra ‘operación militar’, que es lo que realmente es”, dijo Trump a finales de marzo.

    A casi siete semanas del inicio de la guerra, según una encuesta Ipsos publicada recientemente por Reuters, el conflicto tiene un índice de desaprobación del 60%. Solo el 24% de los más de 1.000 encuestados afirmó que la guerra ha valido la pena.

    Más sobre:Donald TrumpEE.UU.IránSenadoMundo

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