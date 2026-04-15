Sebastián Lorenzini, presidente de ADICA y nominaciones de embajadores: “Se estaría incumpliendo un acuerdo de hace décadas”

El presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), Sebastián Lorenzini, cuestiona los nombres que el Presidente José Antonio Kast tiene sobre la mesa para embajadores. Lorenzini advierte que no se estaría respetando el acuerdo de que el 80% de los representantes en el exterior sean funcionarios de carrera.

En ese contexto, afirma que solicitaron una reunión al Mandatario para plantear el tema.

Ya se mostró crítico de algunas designaciones del gobierno, específicamente para los organismos internacionales. ¿Qué le parecen los nuevos nombres?

A través de las décadas y de los gobiernos de distintos signos políticos, ha habido dos acuerdos que se han respetado en relación a los embajadores: el primero es que un ochenta por ciento de los nombramientos de funcionarios provengan de la carrera, y el porcentaje restante, del mundo político. El segundo es que a los embajadores de carrera, cuando cumplen sesenta y cinco años en el cargo, se les acepta la renuncia.

¿Y eso lo está cumpliendo el nuevo gobierno?

Nosotros hemos manifestado nuestra profunda preocupación, porque si se concretan todos los nombramientos que se rumorean, se estaría excediendo este veinte por ciento y también habría cambios en relación a este segundo punto. El Presidente está facultado para nombrar gente de su exclusiva confianza, pero si concreta todos los nombres que están circulando, sería muy perjudicial, porque se estaría incumpliendo un acuerdo de hace décadas y que ha sido respetado por los gobiernos tanto de centroizquierda, como de centroderecha.

¿Ha podido hablar con alguien del gobierno por el tema?

Nos reunimos con el ministro Pérez Mackenna, a quien le expresamos nuestra preocupación, y le mostramos los números también de los escalafones en el último año. Por ejemplo, del gobierno de Sebastián Piñera, y también en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. Nos reunimos con el subsecretario Torres, también manifestando esta preocupación, y fuera de la Cancillería, nos hemos reunido la presidenta del Senado y los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores. Solicité también una reunión con el Presidente Kast, pero aún no hemos tenido una respuesta concreta.

¿Solicitaron algo en concreto?

Queremos que se respete más que nada la carrera funcionaria, dado que el Estado invierte en nosotros, invierte en un capital humano. Todos los diplomáticos pasamos un concurso público sumamente arduo, en el cual participan alrededor de mil personas.

¿Esperaría que el encuentro con el Presidente se concrete antes de los nombramientos?

Para nosotros sería sumamente importante, ya que al final del día el que decide es el presidente, y nosotros estamos muy esperanzados. Sabemos que para el Mandatario uno de los principales valores a promover durante su gobierno es la meritocracia. Y no hay nada más meritocrático que valorar a las personas que hacen carreras funcionarias, en las cuales el Estado invierte durante décadas

Entre las nominaciones han aparecido nombres que ya han generado ruido, como Ricardo Rincón y Jorge Tarud. ¿Cree que corresponde que se esté considerando este tipo de figuras?

No es nuestro interés enlodar a nadie en particular, sino que más bien destacar la carrera diplomática. Sin embargo, sí es cierto que en el caso del exdiputado Tarud, él fue nombrado embajador en el gobierno de Eduardo Frei. Han pasado más de 30 años. Por lo tanto, uno se pregunta: ¿realmente no hay recambio?

¿Cómo lee este tipo de nominaciones? ¿Favores políticos, gestos más personales?

Es difícil entrar en las razones que tendrá el presidente para hacerlo, es más fácil señalar que hay que siempre valorar la meritocracia. Somos personas que nos movemos a los distintos países a representar a Chile, dedicamos la vida a esto. Nosotros trascendemos a los ciclos políticos y cuando tú nombras una persona poruna razón política, estás pensando en cuatro años plazo.

Durante el gobierno de Gabriel Boric, el Presidente Kast se mostró crítico de que se ocuparan las embajadas como “favores políticos”. ¿Se está cayendo en lo mismo?

Esas críticas estaban en la línea correcta, y esperamos que se mantengan. En este ámbito no se puede improvisar, estás obligado a utilizar a los mejores. No a pagar favores políticos.

El gobierno ha demorado algunas semanas el envío de los beneplácitos. ¿Esperaría que se concreten pronto?

Eso puede haberse producido hace semanas, pero hay que recordar que estos se anuncian solo una vez que los estados que reciben esas solicitudes las aceptan. La demora no se da en materia de presupuesto, como se ha dicho. En cuanto a presupuesto, lo que sí podemos señalar es que es sumamente costoso para el Estado el nombramiento de personas externas, ya que cuando tú nombras a alguien interno, no hay que pagar un nuevo sueldo, es una persona que ya está recibiendo una remuneración. A su vez, también se ha contratado gente externa dentro del ministerio para cargos de direcciones generales, que en el pasado fueron ocupados por diplomáticos, con mucho éxito.