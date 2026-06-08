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    Política

    Biministro Alvarado espera que no se inicie una “espiral” de acusaciones constitucionales ante acción contra Nicolás Grau

    Asimismo, el secretario de Estado aseveró que "los momentos los definen los parlamentarios y el gobierno tiene que adaptarse a esa nueva realidad".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    EL BIMINISTRO, CLAUDIO ALVARADO, DURANTE PUNTO DE PRENSA EN EL CONGRESO NACIONAL. Dedvi Missene

    El biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que espera que no se abra una “espiral” de acusaciones constitucionales, en el marco de la acción que anunciaron los parlamentarios del Partido Republicano y Nacional Libertario en contra del extitular de Hacienda, Nicolás Grau.

    En el Congreso Nacional, el secretario de Estado abordó en contra de Grau, señalando que están ejerciendo su “legítimo derecho y facultades”.

    Sin embargo, fue consultado sobre si esto podría abrir una “temporada” de acusaciones constitucionales, a lo que sostuvo que “yo espero que no, que la política se defina con otras formas, con un buen debate y, si caemos en una espiral de acusaciones, yo creo que lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política; cuando hay fundamentos, hay que hacerlo”.

    Asimismo, puntualizó que “los momentos los definen los parlamentarios y el gobierno tiene que adaptarse a esa nueva realidad y trabajar en las condiciones que existen y en eso nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras prioridades y hoy día nuestra prioridad en el proyecto de reconstrucción es buscar los acuerdos más amplios posibles para sacarlo adelante”.

    Añadiendo que “sería presuntuoso de nuestra parte hacer llamados al orden porque están los parlamentarios ejerciendo su legítimo derecho y sus facultades; por lo tanto, a nosotros no nos compete sugerir, reprimir o coartar esa libertad de decisión”.

    Sin embargo, fue enfático al aseverar que “si una acusación constitucional es fundada y una autoridad de gobierno, un ministro de Estado, comete faltas flagrantes a la Constitución, indudablemente que quede expuesta una acusación. Lo único que nos pide es que los argumentos sean fundados y de esa forma la ciudadanía pueda seguir confiando en la institución”.

    “La Tesorería General de la República está ejerciendo su derecho a cobrar”

    El biministro se refirió a los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que ha realizado la Tesorería General de la República (TGR) afirmando que la entidad “está ejerciendo su derecho a cobrar”.

    “Aquí hay muchas personas que durante muchos años accedieron a un beneficio, que es el CAE, Crédito con Aval del Estado, que muchos, teniendo las condiciones de ingresos suficientes y necesarios, no pagaron y eso obligó a que se hicieran efectivas las garantías en contra del Estado de Chile por parte de los bancos, porque es un Crédito con Aval del Estado y, en consecuencia, hoy día lo que está haciendo el Estado de Chile es recuperar parte de ese dinero”, explicó Alvarado.

    Sobre si seguirán los embargos, el secretario de Estado indicó que “en la medida en que sean personas con esos niveles de ingresos que se hacen los llamados a reprogramar y no se acercan, indudablemente que se ejercerán las medidas coercitivas que corresponden y que autoriza la ley”.

    “Esperamos que en una comisión mixta se puedan resolver los puntos controversiales”

    En otro punto, el biministro habló respecto a la propuesta del levantamiento del secreto bancario, señaló que “está debidamente establecida la legislación vigente, siempre es un punto controversial de debate, pero tenemos que tener la tranquilidad de que hoy día, en todas las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, que requieren alzamiento de la privacidad de la información bancaria, los tribunales actúan prestamente, oportunamente y se accede a esa información”.

    Asimismo, señaló que como gobierno esperan que “de alguna u otra forma, que en una comisión mixta se puedan resolver los puntos controversiales que se den, pero estamos con testes en orden aquí. El secreto bancario tiene que ser siempre a través de una autorización judicial”.

    Más sobre:Acusación ConstitucionalClaudio AlvaradoNicolás GrauPartido RepublicanoPartido Nacional Libertario

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