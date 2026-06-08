Michelle Bachelet sostiene reunión con el canciller ruso Sergey Lavrov en Moscú por campaña a la Secretaría General de la ONU

En el contexto de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, este lunes la expresidenta Michelle Bachelet sostuvo una reunión con el canciller ruso Sergey Lavrov en Moscú.

Según detalló Bachelet en una publicación en sus redes sociales, durante la reunión conversaron “sobre los desafíos que enfrenta el sistema internacional y el papel que deben seguir desempeñando las Naciones Unidas en la promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre los Estados”.

“Como señalé durante nuestro encuentro, el mundo necesita una Secretaria General que sea neutral, independiente e imparcial, alineada con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, añadió Bachelet.

Instagram Michelle Bachelet

Mientras tanto, el canciller Lavrov enfatizó, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia: “Me gustaría reiterar nuestro pleno apoyo al principio de que el secretario general de la ONU debe ser neutral, independiente y estar comprometido con la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad, y no con un doble rasero”

En ese sentido, comparó la situación con la posición de la ONU con Kosovo y de Crimea.

“Como saben, Kosovo fue tratado como un caso de «derecho a la autodeterminación», mientras que Crimea fue juzgada principalmente en función de la «integridad territorial de Ucrania». Este es un punto fundamental. Debemos confiar en que, esta vez, el Secretario General será realmente diferente. Espero con interés escuchar su presentación “, explicó.

La reunión en Moscú se da en un contexto en que la expresidenta de Chile intenta encontrar el apoyo de las naciones con capacidad de veto al interior del Consejo de Seguridad de la ONU.

En los días anteriores ya había sostenido un encuentro con el canciller chino Wuang Yi, además del vicepresidente de aquella nación, Han Zheng.