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    “Fue inaceptable”: en Brasil responsabilizan al arbitraje por la victoria de Audax Italiano sobre Vasco da Gama

    Medios de ese país y jugadores del elenco de Río de Janeiro criticaron el desempeño del uruguayo Hernán Heras en el triunfo itálico.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Audax Italiano en X

    Audax Italiano obtuvo una gran victoria en su visita a Vasco da Gama. Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, vencieron por 1-2 en Río de Janeiro, en un resultado que les entrega sus primeros tres puntos en el torneo. Sin embargo, el partido desató la furia en Brasil, principalmente contra el desempeño del juez uruguayo Hernán Heras.

    Cabe destacar que el árbitro expulsó a Joao Pedro a los 35′, en una jugada cuestionable que fue segunda amarilla y que no pudo ser revisada por el VAR. Luego, en la segunda parte, expulsó a Carlos Cuesta a los 83′ por una evidente infracción en el área, por lo que el elenco brasileño acabó el duelo con dos futbolistas menos.

    Esto produjo críticas en ese país. El diario Lance calificó su actuación como polémica: “En un partido marcado por un arbitraje polémico, Vasco cayó derrotado por 2-1 ante Audax Italiano, tras haber liderado el marcador en São Januário en la segunda ronda de la Copa Sudamericana. En una decisión cuestionable, el árbitro Hernán Heras expulsó a dos jugadores de Vasco. El gol de Vasco lo marcó Brenner en la primera mitad, pero en la segunda, Troyansky y Vadulli aseguraron la victoria para el equipo chileno”.

    En tanto, O Globo se centró más en el bajo nivel de los anfitriones: “Incluso jugando en casa, Vasco tuvo dificultades para imponer su juego y llegar al área rival durante la primera mitad. Audax también generó pocas ocasiones. Además de las limitaciones técnicas de ambos equipos, el partido estuvo marcado por numerosas faltas que interrumpieron el ritmo del encuentro”.

    Foto: Audax Italiano en X

    La molestia del capitán: “Fue inaceptable”

    Por último, quien fue más duro con las críticas fue Thiago Mendes, capitán del equipo de Río de Janeiro, quien se sintió desfavorecido ante Audax Italiano.

    “Marcamos un gol. Por un despiste, encajamos otro en un contraataque. El árbitro perjudicó enormemente a nuestro equipo hoy. Su arbitraje fue inaceptable. En ningún momento favoreció a nuestro equipo, solo al contrario. No sé qué más decir, porque cualquier cosa que diga podría usarse en mi contra”, declaró.

    Más sobre:FútbolAudax ItalianoVasco da GamaCopa Sudamericana

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