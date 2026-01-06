“Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

Desde el inicio, el duelo entre el Real Madrid y el Betis de Manuel Pellegrini estuvo cargado de ritmo y tensión, un contexto habitual cuando se cruzan dos equipos de alto nivel. En ese contexto, Vinicius Jr. protagonizó un roce con Marc Bartra en la disputa por el balón, aunque el momento de mayor fricción llegó cuando el brasileño cayó al suelo de forma exagerada. Esto desató el enfado del defensa español, que le recriminó una supuesta simulación con un grito que no pasó desapercibido por la prensa hispana: “¡Levántate, subnormal!”.

Minutos después de ese incidente, el equipo del Ingeniero, que ya perdía 3-0, marcó el descuento por medio de Juan Camilo “Cucho” Hernández. En la celebración, el futbolista verdiblanco formado en el Barcelona miró de forma directa al delantero merengue y le gritó un desafiante: “¡Vamos!”, reavivando el ambiente cargado.

La respuesta del atacante​ del Real Madrid fue inmediata y le hizo recordar el resultado favorable para su equipo: “Van 3-1″, mientras que el central sevillano insistía en reprocharle que se tiraba con demasiada facilidad. “Estás todo el partido tirándote, estás todo el partido tirándote”, reclamaba el exjugador del Borussia Dortmund.

Xabi Alonso tampoco se salvó de la furia de Vinicius

El intercambio de palabras elevó la tensión hasta el punto de obligar a la intervención de Natan, también brasileño, que intentó calmar a su compatriota ofreciéndole la mano. Aunque el gesto sirvió para rebajar momentáneamente la situación, Vinicius no ocultó su enfado, y le señalaba: “Siempre es él”, mientras hacía referencia a que era el propio Bartra el que constantemente le decía cosas y lo provocaba.

El partido continuó su curso con un Real Madrid superior que terminó por sentenciar el encuentro 5-1, pero la jornada no terminó de forma tranquila, ya que Vinicius volvió a mostrar signos de frustración con Xabi Alonso.

Las cámaras de DAZN registraron el instante en que el entrenador exigió mayor esfuerzo a su dirigido: “Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia, presión! Ahí, presiona”, ordenó enérgicamente, seguido de otra indicación: “¡Que no te pares y presiones! ¡Venga, una, va!”.

Además, en otros momentos del partido, Movistar captó cuando el exFlamengo discutió con el técnico por su compañero de equipo Gonzalo García. El brasileño reclamaba que el delantero español no le pasaba el balón, algo que le indignó: “¡Así es imposible, deja de joder! Tiene que pasar el balón, todos quieren regatear, y luego me pitan a mí. Dile a Gonzalo que tiene que darme alguna, todas no, pero una, una, carajo...“, lanzó a la distancia.

Xabi Alonso reeemplaza a Vinicius Junior en duelo contra Real Betis. Foto: @realmadrid (X).

Apenas 10 minutos después de esa conversación, el entrenador español tomó la decisión de sacar del campo a Vinicius y a Rodrygo para dar entrada a Güler y Mastantuono, pero esta vez con un nuevo gesto de enfado por parte del brasileño dirigido al banquillo, marchándose entre los pitos de un Bernabéu cada vez más exigente.

Una goleada clara en el marcador, pero con una crónica marcada por la tensión, los reproches y un enfrentamiento que reflejó el clima de nerviosismo y desgaste que se vive en los partidos de máxima exigencia.