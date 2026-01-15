La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

La llegada de Manuel Pellegrini a Betis, en julio de 2020, no solo ha traído éxito y estabilidad al equipo andaluz. Además de los logros deportivos, que tienen al club en competiciones europeas por quinta temporada consecutiva, las finanzas del club han experimentado numerosas ganancias.

Solo en torneos internacionales, la institución verdiblanca ha sumado cuantiosas sumas de dinero provenientes de la organización de la UEFA. En el curso 2023-24’, por ejemplo, tras su participación en la Europa League y la Conference, los béticos sumaron US$ 15,6 millones entre los premios y la televisión.

En el año anterior, la escuadra hispalense llegó hasta octavos de final de la Europa League, instancia que le permitió llevarse 21,2 millones de la moneda norteamericana. En 2021-’22, llegó a la misma ronda de la misma competición, pero ahí la ganancia fue de casi 20 millones.

Solo por rendimiento deportivo en el ciclo con el Ingeniero en el banco, la institución andaluza entró en sus finanzas alrededor de 70,6 millones de la moneda norteamericana. Nada mal para una escuadra que tiene un presupuesto anual que roza los 220 millones.

Rendimiento internacional que, de la misma manera, puso en vitrina a las máximas figuras del equipo. Desde el arribo del chileno la sociedad andaluza ha ingresado 236 millones de dólares solo en ventas y cesiones de jugadores, el periodo más productivo en la historia de la institución. En resumen, con el santiaguino la contabilidad de los béticos ingresó más de 306 millones de la divisa norteamericana.

Más millones

En la previa del Congreso de la UEFA, el organismo dio a conocer a través de un informe financiero la suma final de los premios económicos que repartió entre todos los participantes de competiciones europeas, tanto en incentivos por objetivos como por repartos por derechos de televisión.

En esa particular lista, Paris Saint-Germain -actual monarca de la Champions League- encabeza la lista de ganancias con una suma que bordea los US$ 167 millones. A los galos les sigue el otro finalista, Inter de Milán, que ingresó alrededor de 159.

Al otro lado, el club que menos dinero ingresó por su participación en la máxima competición fue el Slovan de Bratislava eslovaco, cuadro que perdió todos los partidos en la Fase de Liga y que, pese a ello, ganó 25 millones del fondo de 2.865 que se repartió entre los 36 participantes.

Entre los siete equipos españoles que disputaron competiciones internacionales en la pasada temporada, Barcelona fue el que más plata recaudó, incluso sobre Real Madrid: 135 millones contra 118.

Betis volvió a sumar una cifra considerable. El cuadro Sevilla llegó a la final de la Conference League, instancia que le permitió ingresar una cantidad que se acerca a los 20 millones de la moneda norteamericana.