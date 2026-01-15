SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    La UEFA dio a conocer los valores que registraron los clubes en torneos internacionales. El que más ingresó fue Paris Saint-Germain, monarca de la Champions, con 167 millones de dólares.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El Betis de Pellegrini sumó millones por su participación europea. FOTO: @RealBetis.

    La llegada de Manuel Pellegrini a Betis, en julio de 2020, no solo ha traído éxito y estabilidad al equipo andaluz. Además de los logros deportivos, que tienen al club en competiciones europeas por quinta temporada consecutiva, las finanzas del club han experimentado numerosas ganancias.

    Solo en torneos internacionales, la institución verdiblanca ha sumado cuantiosas sumas de dinero provenientes de la organización de la UEFA. En el curso 2023-24’, por ejemplo, tras su participación en la Europa League y la Conference, los béticos sumaron US$ 15,6 millones entre los premios y la televisión.

    En el año anterior, la escuadra hispalense llegó hasta octavos de final de la Europa League, instancia que le permitió llevarse 21,2 millones de la moneda norteamericana. En 2021-’22, llegó a la misma ronda de la misma competición, pero ahí la ganancia fue de casi 20 millones.

    Solo por rendimiento deportivo en el ciclo con el Ingeniero en el banco, la institución andaluza entró en sus finanzas alrededor de 70,6 millones de la moneda norteamericana. Nada mal para una escuadra que tiene un presupuesto anual que roza los 220 millones.

    Rendimiento internacional que, de la misma manera, puso en vitrina a las máximas figuras del equipo. Desde el arribo del chileno la sociedad andaluza ha ingresado 236 millones de dólares solo en ventas y cesiones de jugadores, el periodo más productivo en la historia de la institución. En resumen, con el santiaguino la contabilidad de los béticos ingresó más de 306 millones de la divisa norteamericana.

    Más millones

    En la previa del Congreso de la UEFA, el organismo dio a conocer a través de un informe financiero la suma final de los premios económicos que repartió entre todos los participantes de competiciones europeas, tanto en incentivos por objetivos como por repartos por derechos de televisión.

    En esa particular lista, Paris Saint-Germain -actual monarca de la Champions League- encabeza la lista de ganancias con una suma que bordea los US$ 167 millones. A los galos les sigue el otro finalista, Inter de Milán, que ingresó alrededor de 159.

    Al otro lado, el club que menos dinero ingresó por su participación en la máxima competición fue el Slovan de Bratislava eslovaco, cuadro que perdió todos los partidos en la Fase de Liga y que, pese a ello, ganó 25 millones del fondo de 2.865 que se repartió entre los 36 participantes.

    Entre los siete equipos españoles que disputaron competiciones internacionales en la pasada temporada, Barcelona fue el que más plata recaudó, incluso sobre Real Madrid: 135 millones contra 118.

    Betis volvió a sumar una cifra considerable. El cuadro Sevilla llegó a la final de la Conference League, instancia que le permitió ingresar una cantidad que se acerca a los 20 millones de la moneda norteamericana.

    Más sobre:FútbolBetisConference LeagueManuel PellegriniUEFAParis Saint-GermainChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Lo más leído

    1.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    2.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    3.
    Un complejo sorteo: Christian Garin y Alejandro Tabilo conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia

    Un complejo sorteo: Christian Garin y Alejandro Tabilo conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia

    4.
    Salidas clave y críticas internas: el LIV Golf enfrenta su momento más delicado en la guerra con el PGA Tour

    Salidas clave y críticas internas: el LIV Golf enfrenta su momento más delicado en la guerra con el PGA Tour

    5.
    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando
    Chile

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel