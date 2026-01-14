Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

El Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey.

El Betis sigue en carrera en la Copa del Rey. En el estadio La Cartuja de Sevilla, los verdiblancos lo pasaron mal con el Elche, sin embargo despertaron a tiempo y remontaron el partido, para terminar venciendo 2-1 y metiéndose en los cuartos de final del certamen.

Manuel Pellegrini iba por la primera victoria en 2026, luego de ser goleado por el Real Madrid (5-1) y empatar con el Oviedo (1-1), el colista de LaLiga. El técnico chileno hizo ocho cambios respecto al equipo que alineó el fin de semana. Solo repitieron el multiuso Aitor Ruibal (quien paso de ser puntero izquierdo a lateral derecho), Antony y Giovani Lo Celso.

Las bajas pesaban para la escuadra de Heliópolis, toda vez que no goza de una plantilla suficientemente nutrida y el calendario es estrecho. El Ingeniero lamentó, sobre todo, la ausencia del colombiano Cucho Hernández, lesionado en el último partido del torneo local y estará cerca de un mes de baja. Por lo menos, recuperó a Cédric Bakambu, luego de que jugara la Copa Africana de Naciones con RD Congo.

En la otra vereda jugó un conocido del medio criollo: Matías Dituro. El exgolero de Universidad Católica es, generalmente, el titular en la Copa del Rey para el cuadro ilicitano, toda vez que en LaLiga ocupa el arco Iñaki Peña, cedido del Barcelona. El argentino nacionalizado chileno se vio participativo en el juego con los pies (una de sus virtudes), particularmente en el primer periodo.

En líneas generales, el partido entregó poco desde lo estético. Rayó en lo aburrido. Con escaso ritmo, los 45′ iniciales estuvieron marcados por la paridad y las nulas aproximaciones a las áreas. En los 25′, un remate de Aitor Ruibal se fue desviado. Antes del descanso, un tiro libre de Lo Celso fue despejado por Dituro, quien se lanzó a su primer palo. Y nada más. Pobre espectáculo, tratándose de un choque directo entre elencos de Primera División.

Los béticos entraron dormidos al complemento. El público asistente en La Cartuja lo percibió, tanto así que se escucharon pifias. Pellegrini también se dio cuenta de la pasividad de los suyos y realizó tres cambios en una ráfaga. Adentro Pablo García, Fornals y Chimy Ávila, para tratar de revolver el tablero y activar a un elenco aletargado.

Pero tres minutos después de las modificaciones, el Elche abrió la cuenta. Luego de un tiro de esquina, el balón le quedó a Léo Pétrot y éste saca un remate que bate a Adrián San Miguel para el 1-0. Los ilicitanos estaban mejor parados y encontraron un premio.

El anfitrión no se veía bien. Pero el fútbol tiene cosas inexplicables. La visita se perdió el 2-0, y en la acción siguiente llegó el empate. En un momento complejo, el Betis logró llegar al empate gracias al Chimy Ávila. Mediante un remate franco, tras un centro atrás de Fornals (quien combinó con Antony por la derecha), el argentino sometió a Dituro para igualar el marcador.

El delantero transandino, quien aparecía en la rampa de salida al tener pocas oportunidades en el equipo, terminó siendo el héroe de la jornada al anotar los goles de la clasificación. A 10 minutos del final, se concretó la remontada. El polifuncional Aitor Ruibal le gana la posición a un rival y se queda con el balón, por el lado derecho. Pudo rematar, pero optó por ceder atrás y Ávila disparó para el 2-1 bético. Un alivio generalizado.

Pellegrini y compañía siguen en tres competencias: LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Para los cálculos del Ingeniero, es una buena noticia.

Sorpresa: afuera el Real Madrid

El batacazo de la jornada fue la eliminación del Real Madrid. Justo después de la salida de Xabi Alonso y la asunción de Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca se despidió de la Copa en octavos, tras caer ante el Albacete por 3-2.

Franco Mastantuono y Gonzalo García fueron titulares para los merengues, junto a Vinícius en el ataque, y convirtieron. Sin embargo, no fue suficiente para superar a un rival que marcha 17º en la segunda división. Crisis desatada en el Santiago Bernabéu.