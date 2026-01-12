Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

No fue buena la expedición del Betis este fin de semana, en Oviedo. No solo por apenas rescatar un punto ante el colista de la liga española. Sino porque, además, perdió a uno de sus baluartes ofensivos para los próximos partidos. Y esto, en un plantel relativamente corto como el verdiblanco, pesa.

Se confirmó el diagnóstico del colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como Cucho, quien se lesionó en el juego ante el cuadro propiedad del Grupo Pachuca (igual que Everton). El atacante sufre una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo, que lo dejará aproximadamente por un mes fuera de las canchas. Eventualmente, pudiera acortar los plazos dependiendo de cómo transcurra su proceso de recuperación.

El cafetalero sintió un pinchazo y pidió el cambio tras llevarse la mano al muslo izquierdo, en la parte frontal. Salió reemplazado a 10 minutos del final, por el argentino Chimy Ávila. Se retiró caminando, sin embargo las pruebas a las que se sometió este domingo indicaron que deberá parar durante unas semanas. Pellegrini lo había dado a entender en la rueda de prensa post partido: “Vamos a ver la evolución en los próximos días, pero seguramente será baja”.

Cucho Hernández, de 26 años, se ha convertido en un jugador fundamental para el Ingeniero, sobre todo en esta temporada. En 23 partidos (1.854 minutos disputados), tiene 10 goles y tres asistencias, en todas las competencias. Es el segundo jugador del Betis con mayor presencia en lo que va de la campaña 2025-2026. Solo lo supera el zaguero brasileño Natan (2.062 minutos).

El colombiano no fue el único que salió resentido del choque ante el Oviedo, en el estadio Carlos Tartiere. También quedaron averiados los laterales Ángel Ortiz y Junior Firpo. Con todo esto, el Betis tiene también en su lista de ausencias a Isco Alarcón, quien debió ser intervenido por una nueva complicación física, y a los marroquíes Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, que están con su selección en la Copa Africana de Naciones (pasaron a semifinales).

Con este panorama, Manuel Pellegrini debe afrontar un calendario apretado. Este miércoles 14 enfrenta al Elche, por la Copa del Rey. Tres días después, recibe al Villarreal, por LaLiga. Y el 22 retoma su presencia en la Europa League, visitando al PAOK de Grecia.