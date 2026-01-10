“Seguramente serán bajas”: Pellegrini lamenta las nuevas lesiones en el Betis tras el costoso empate ante Oviedo

El empate ante Real Oviedo pasó factura en el Betis. No solo desde el punto de vista de la ubicación en la tabla de posiciones de LaLiga, donde los verdiblancos se estancaron en la sexta plaza con 29 puntos, lejos de zona de UEFA Champions League, sino que también desde la conformación del plantel de cara a los próximos desafíos.

Y es que el equipo del Ingeniero se retiró del estadio Carlos Tartiere con malas noticias, pues sufrieron con las lesiones de tres futbolistas que integran el esquema titular. Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Junior Firpo y Ángel Ortíz, quienes se suman a los ya descartados Isco Alarcón, que se operó tras una nueva complicación física; y a Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, quienes están con la Selección de Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

Tras la amarga igualdad por 1-1 frente al colista del certamen español, el entrenador chileno habló en conferencia de prensa y dio cuenta del complejo diagnóstico de los jugadores afectados: “Tanto Junior Firpo, como Ángel y Cucho Hernández han salido por lesiones musculares, así que vamos a ver la evolución en los próximos días, pero seguramente serán baja“. Se espera que ninguno de los mencionados estén disponibles, como mínimo, para el duelo contra Elche, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Cucho Hernández es una de las nuevas bajas en el Betis de Manuel Pellegrini. Foto: @RealBetis (X).

Triste balance

Dejando de lado las lamentables lesiones, Pellegrini también tuvo tiempo para realizar un balance del partido ante el Oviedo. El DT nacional sabe que la repartición de puntos no es buena en la misión de tener que alcanzar al Atlético de Madrid, último elenco que se está metiendo en la Fase de Liga de la Orejona 2026/27.

“Tengo sensaciones encontradas. Creo que el equipo hizo un buen partido, desde el comienzo y, sobre todo, el primer tiempo, cuando tuvimos cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras, con dos tiros al palo. En la segunda parte ellos convirtieron el gol. Lo seguimos buscando, logramos el empate y en la última jugada del partido pudimos haber ganado. En cuanto a funcionamiento, actitud y entrega no tengo nada que reclamar. En cuanto a matemáticas, por supuesto, un punto nos sabe a poco”, comentó.

Pese a la desazón por el traspié, el Ingeniero igualmente tuvo palabras de buena crianza para su adversario. “He visto a un buen equipo que, a pesar de la difícil situación que está viviendo, tiene una idea clara de fútbol. Creo que hizo un muy buen partido, intentó llegar y se puso en ventaja. Solamente, desearles de aquí al final de campeonato que continúen mejorando. Vi los dos últimos partidos del Oviedo, desde que cambió de técnico, y es un equipo que tiene una idea clara, que intenta jugar al fútbol. Seguramente va a intentar pelear por la salvación hasta final de temporada. Por lo que demuestra, si bien no ha podido ganar, el camino es el correcto”, agregó.

Por último, realizó un barrido por la primera mitad de la campaña. “Una primera vuelta positiva. Si bien podríamos tener algunos puntos más, creo que estamos alrededor de lo que se necesita para clasificar normalmente, por estadísticas, para Europa. Tenemos que intentar ahora el miércoles clasificarnos en Copa del Rey para la ronda siguiente. Y en Europa buscaremos la clasificación; el equipo va bien, invicto. En términos generales, aprobado, pero siempre con la afición de seguir mejorando”, cerró.