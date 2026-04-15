Secretario del Tesoro de EE.UU. califica a China como “un socio poco confiable” y afirma que no podrá obtener petróleo iraní

El lunes, tras fracasar las negociaciones de paz y luego de una orden del presidente Donald Trump, el ejército estadounidense comenzó a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes.

Y en este marco, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó esta jornada que el bloqueo se extenderá a los petroleros chinos que transporten crudo iraní a través del Estrecho de Ormuz.

“No podrán obtener su petróleo. Sí pueden obtener petróleo, pero no el iraní”, afirmó Bessent a la prensa en Washington.

En este marco, la autoridad criticó al gigante asiático, al afirmar que ha sido un “socio global poco confiable” durante el conflicto en Oriente Próximo, al acaparar suministros de petróleo y limitar las exportaciones de algunos bienes, en vez de ayudar a paliar la escasez del combustible causada por el cierre del estrecho por parte de Irán.

Aunque Bessent afirmó que ha discutido el tema con autoridades chinas, declinó responder preguntas sobre si esta disputa puede afectar el plan de Trump de visitar China a mediados de mayo próximo.

“Creo que el mensaje de la visita es la estabilidad. Hemos tenido una gran estabilidad en la relación desde el verano pasado; eso emana desde las mayores autoridades hacia abajo”, indicó. “Creo que la comunicación es clave”, cerró.