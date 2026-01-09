SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Liderados por Brahim Díaz, los magrebíes vencieron por 2-0 a los "leones indomables" y están dentro de los cuatro mejores del torneo continental, lo que no sucedía desde hace 22 años. También avanzó Senegal, tras derrotar a Malí.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Marruecos está en semifinales de la Copa Africana de Naciones.

    La Copa Africana de Naciones entra en instancias decisivas. Este viernes, se abrió la fase de cuartos de final y el anfitrión superó un nuevo obstáculo, quizás el más complejo de los que ha enfrentado hasta la fecha. Marruecos, la principal potencia del continente en la actualidad y organizador del evento, se metió en las semifinales luego de vencer por 2-0 a Camerún, en Rabat.

    El combinado magrebí fue primero en su grupo, dentro de un panorama favorable al tener rivales como Malí, Comoras y Zambia. Luego, en octavos, venció con una que otra dificultad a Tanzania. Ahora le tocaba cruzarse con uno de los pesos pesados de la CAF, pese a no haber clasificado a la próxima Copa del Mundo. Para fortuna de los Leones del Atlas, sortearon el desafío y sigue en carrera.

    Marruecos, que ganó la Copa Africana de Naciones solo una vez (en 1976), dispuso de lo mejor que tenía disponible. El valor más destacado es Brahim Díaz. El mediocampista ofensivo del Real Madrid reafirmó su condición de goleador del torneo abriendo la cuenta en los 26 minutos. El futbolista nacido en Málaga, España, llegó a cinco tantos en esta edición de la Copa.

    Bien entrado el segundo tiempo, los dirigidos por Walid Regragui sentenciaron su clasificación anotando el 2-0, a través de Ismael Saibari, con un remate con la izquierda. Entonces, Marruecos asegura un lugar dentro de los cuatro mejores, lo que no sucedía hace 22 años. Desde 2004 que la selección no accedía a las semis. En aquella ocasión fue a la final, instancia en la que perdió contra Túnez.

    En el primer partido del viernes, Senegal se impuso por la cuenta mínima a Malí, en la ciudad de Tanger. Los malienses habían dado un golpe en octavos, al eliminar por penales a Túnez, uno de los representantes de África en el Mundial. Pero ahora no pudieron hacer la gracia nuevamente. Los leones de Teranga, liderados en la cancha por Sadio Mané, ganaron gracias al gol de Iliman Ndiaye, en los 27′.

    Por lo tanto, Senegal, otro candidato para quedarse con el cetro, sigue en carrera y aspira a repetir el título de 2021. Enfrentará en la ronda de cuatro mejores a Egipto o Costa de Marfil, dos mundialistas.

    Mañana se jugarán las llaves restantes de cuartos de final. En primer turno, se enfrentarán Argelia y Nigeria, en Marrakesh (13.00 horas de Chile). Luego, el plato fuerte será el choque entre egipcios y marfileños, en Agadir (16.00 horas). Las dos semifinales se jugarán el miércoles 14, mientras que la final será el domingo 18 de enero.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa Africana de NacionesMarruecosCamerúnSenegalCopa de África

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Squella plantea que dichos de Boric contra Trump “sepultaron” candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”
    Chile

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero
    Negocios

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero
    Mundo

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena