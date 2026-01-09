El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones entra en instancias decisivas. Este viernes, se abrió la fase de cuartos de final y el anfitrión superó un nuevo obstáculo, quizás el más complejo de los que ha enfrentado hasta la fecha. Marruecos, la principal potencia del continente en la actualidad y organizador del evento, se metió en las semifinales luego de vencer por 2-0 a Camerún, en Rabat.

El combinado magrebí fue primero en su grupo, dentro de un panorama favorable al tener rivales como Malí, Comoras y Zambia. Luego, en octavos, venció con una que otra dificultad a Tanzania. Ahora le tocaba cruzarse con uno de los pesos pesados de la CAF, pese a no haber clasificado a la próxima Copa del Mundo. Para fortuna de los Leones del Atlas, sortearon el desafío y sigue en carrera.

Marruecos, que ganó la Copa Africana de Naciones solo una vez (en 1976), dispuso de lo mejor que tenía disponible. El valor más destacado es Brahim Díaz. El mediocampista ofensivo del Real Madrid reafirmó su condición de goleador del torneo abriendo la cuenta en los 26 minutos. El futbolista nacido en Málaga, España, llegó a cinco tantos en esta edición de la Copa.

Bien entrado el segundo tiempo, los dirigidos por Walid Regragui sentenciaron su clasificación anotando el 2-0, a través de Ismael Saibari, con un remate con la izquierda. Entonces, Marruecos asegura un lugar dentro de los cuatro mejores, lo que no sucedía hace 22 años. Desde 2004 que la selección no accedía a las semis. En aquella ocasión fue a la final, instancia en la que perdió contra Túnez.

En el primer partido del viernes, Senegal se impuso por la cuenta mínima a Malí, en la ciudad de Tanger. Los malienses habían dado un golpe en octavos, al eliminar por penales a Túnez, uno de los representantes de África en el Mundial. Pero ahora no pudieron hacer la gracia nuevamente. Los leones de Teranga, liderados en la cancha por Sadio Mané, ganaron gracias al gol de Iliman Ndiaye, en los 27′.

Por lo tanto, Senegal, otro candidato para quedarse con el cetro, sigue en carrera y aspira a repetir el título de 2021. Enfrentará en la ronda de cuatro mejores a Egipto o Costa de Marfil, dos mundialistas.

Mañana se jugarán las llaves restantes de cuartos de final. En primer turno, se enfrentarán Argelia y Nigeria, en Marrakesh (13.00 horas de Chile). Luego, el plato fuerte será el choque entre egipcios y marfileños, en Agadir (16.00 horas). Las dos semifinales se jugarán el miércoles 14, mientras que la final será el domingo 18 de enero.