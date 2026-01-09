A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

La intempestiva salida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile, finalmente, parece haber encontrado una razón tangible. Después de cinco semanas de haber anunciado su partida, medios peruanos aseguran que el argentino será el próximo entrenador de la selección de ese país.

Porque la renuncia del DT de la disciplina azul fue tan sorpresiva como determinante. Después de dos años con el equipo estudiantil, en los que ganó la Copa Chile y la Supercopa, el profesional decidió poner término fin a su contrato, pese a que tenía un año más de contrato con la U.

“Los proyectos deportivos deben tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. Los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, avisó el transandino en la conferencia de prensa de su despedida.

Sin embargo, en la misma alocución, Álvarez dejó en claro que su decisión de abandonar la institución azul, de ninguna manera, se apoyaba en la proximidad de un nuevo destino en su trayectoria.

“Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas a los ojos, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia”, aseguró el DT.

Profunda sorpresa

Estas últimas palabras todavía resuenan en la cabeza de los hinchas universitarios. Sobre todo, cuando desde el extranjero ya avisaron cuál será el nuevo destino del argentino, a menos de cinco semanas de haber dirigido su último compromiso en la banca del equipo chileno.

Medios peruanos aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país. Lo cierto es que hace meses que el nombre del exentrenador de Huachipato estaba en la oficina de la dirección deportiva de los incaicos.

De acuerdo con la prensa del Rímac, el director general de fútbol de la Selección Peruana, el abogado y exfutbolista Jean Ferrari, se decidió por el transandino, quien asumirá en los próximos días.

Es más, las mismas informaciones confirman que el nuevo adiestrador de la Bicolor será presentado el próximo jueves 15 de enero, en la capital peruana, poniendo así fin a una artificial incertidumbre.