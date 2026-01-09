SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Medios incaicos confirmaron que el exentrenador de la Universidad de Chile será presentado el próximo 15 de enero, pese a que el propio DT había anunciado en su despedida no tener ofertas.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    En Perú aseguran que Gustavo Álvarez será presentado la próxima semana como DT de Perú. FOTO: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La intempestiva salida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile, finalmente, parece haber encontrado una razón tangible. Después de cinco semanas de haber anunciado su partida, medios peruanos aseguran que el argentino será el próximo entrenador de la selección de ese país.

    Porque la renuncia del DT de la disciplina azul fue tan sorpresiva como determinante. Después de dos años con el equipo estudiantil, en los que ganó la Copa Chile y la Supercopa, el profesional decidió poner término fin a su contrato, pese a que tenía un año más de contrato con la U.

    “Los proyectos deportivos deben tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. Los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, avisó el transandino en la conferencia de prensa de su despedida.

    Sin embargo, en la misma alocución, Álvarez dejó en claro que su decisión de abandonar la institución azul, de ninguna manera, se apoyaba en la proximidad de un nuevo destino en su trayectoria.

    “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas a los ojos, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia”, aseguró el DT.

    Profunda sorpresa

    Estas últimas palabras todavía resuenan en la cabeza de los hinchas universitarios. Sobre todo, cuando desde el extranjero ya avisaron cuál será el nuevo destino del argentino, a menos de cinco semanas de haber dirigido su último compromiso en la banca del equipo chileno.

    Medios peruanos aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país. Lo cierto es que hace meses que el nombre del exentrenador de Huachipato estaba en la oficina de la dirección deportiva de los incaicos.

    De acuerdo con la prensa del Rímac, el director general de fútbol de la Selección Peruana, el abogado y exfutbolista Jean Ferrari, se decidió por el transandino, quien asumirá en los próximos días.

    Es más, las mismas informaciones confirman que el nuevo adiestrador de la Bicolor será presentado el próximo jueves 15 de enero, en la capital peruana, poniendo así fin a una artificial incertidumbre.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezSelección de Perú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    Lo más leído

    1.
    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    2.
    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    3.
    Se termina un ciclo: el América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

    Se termina un ciclo: el América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

    4.
    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno
    Chile

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla
    El Deportivo

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena