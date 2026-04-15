Andrés Allamand renuncia a RN tras 39 años de militancia

El excanciller y exministro de Defensa, Andrés Allamand, renunció a Renovación Nacional (RN), luego de ser uno de los fundadores de la colectividad y 39 años de militancia.

La dimisión del también exdiputado y exsenador sería una decisión que se concretó en el verano de 2026 y conocida recién en los últimos días, según La Segunda.

De acuerdo a quienes conocen de la determinación al interior de RN, la salida del partido responde a la formalización administrativa de una decisión adoptada en 2022, cuando dejó el gobierno de Sebastián Piñera para asumir la Secretaría General Iberoamericana (Segib), en Madrid.

En ese entonces, en medio de críticas de la oposición de ese momento, Allamand dio cuenta de su postura de dar por cerrado el capítulo de su vida política contingente en el país.

“Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional”, señaló en una alocución.

En la oportunidad, el otrora secretario de Estado de Sebastián Piñera agregó: “Quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas que confiaron en mí, con su respaldo en las distintas responsabilidades que me ha correspondido asumir, y también a mis adversarios, con los que siempre procuré mantener una relación constructiva, de respeto, lealtad y amistad cívica”.

La renuncia de Allamand es otra baja sensible para RN, que en marzo pasado sufrió la salida del alcalde de Santiago Mario Desbordes, luego de 26 años de militancia.