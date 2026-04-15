Fotografías ícono de Pedro Lemebel llegan en gran formato al GAM

La exposición LMBL ícono llega a GAM para proponer un viaje profundo y crítico hacia el origen de las imágenes que definieron una época en la cultura chilena. A través del lente de Pedro Marinello (1962-), se revela cómo se cocrearon imágenes que hoy habitan museos internacionales de prestigio, pero que aquí son presentadas para cuestionar quién es el verdadero autor de nuestra memoria visual.

El recorrido invita al público a transitar por un espacio donde el ícono se vuelve colectivo y la autoría se torna inestable. A diferencia de una retrospectiva tradicional sobre la acción política o el cuerpo, esta muestra se detiene en la fotografía como un dispositivo de construcción simbólica, explorando la relación de más de 30 años entre Lemebel (1952 - 2015) y Marinello.

La curaduría, a cargo de Andrea Paz Serrano, propone una lectura crítica sobre la autoría en la construcción de íconos culturales. Busca así abrir preguntas sobre propiedad, memoria y apropiación visual en Chile.

“Esta muestra articula investigación, producción y mediación en torno a una pregunta central: ¿quién es el autor de la fotografía/obra? ¿quién construye el ícono? Desde las artes visuales, el trabajo del equipo de esta expo busca relevar el impacto de la imagen en la memoria cultural, porque el ícono Lemebel también es finalmente obra del lente de Pedro Marinello”, afirma la curadora.

Con una selección de más de 20 obras que incluyen fotografías individuales y series emblemáticas como “Las dos Fridas” de las Yeguas del Apocalipsis, la exhibición cuenta además con un video registro de una perfomance de Lemebel y un video con otras fotografías del artista. Son imágenes que nunca se han presentado de esta manera y otras que no se han visto públicamente.

Para Pedro Marinello, tiene un especial significado montar su trabajo en el centro cultural: “Estamos en GAM porque siempre fue nuestra primera opción. El año 2010 en una marcha, el mismo Pedro me gritó frente a esta fachada: acá tenemos que mostrar nuestras dos Fridas. Además, acá fue la última vez que se presentó en cuerpo y ahora trajimos su alma a esta exhibición. Así que Pedro, cumplo con parte del homenaje para ti”, comentó.

Los artistas invitados Tevo Díaz y Cristián Canto, utilizan herramientas de inteligencia artificial y videoinstalaciones para fragmentar y rearticular los encuadres originales, convocando presencias que insisten en aparecer en el tiempo actual y transformando la sala en una experiencia inmersiva de escala humana.

Diseñada como un dispositivo de lectura más que de simple contemplación, la muestra busca activar el diálogo con comunidades diversas, desde jóvenes, estudiantes y académicos, hasta la comunidad LGBTIQ+ y público general.

La experiencia se completa con un Foto Spot, un espacio de mediación activa donde los visitantes pueden intervenir e interpretar las imágenes icónicas y hacer su propia fotografía, poniendo su propio cuerpo en la obra para reflexionar sobre cómo una imagen deja de pertenecer a uno para pasar a ser de todos.

Cabe señalar, que el 12 de mayo, en el programa GAM “Ventanal Alameda”, se realizará el conversatorio “La ciudad de Lemebel”. Con invitados estelares, la instancia abordará el imaginario urbano del escritor y cómo su obra reconfiguró el mapa emocional de la capital, dándole voz a lo marginal, al kitsch, al melodrama de barrio y al underground.

LMBL Icono

15 Abr al 31 May. Ma, Mi y Do— 10 a 19 h. Ju y Sá— 10 a 20 h

Entrada liberada

Ventanal Alameda: La ciudad de Lemebel

12 May. Ma— 19 a 21 h

Entrada liberada previa inscripción