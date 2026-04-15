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    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    El tiroteo se registró en el Instituto Ayser Çalik de la ciudad de Kahramanmaras. El incidente tiene lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un colegio de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.

    Por 
    Europa Press
    El ataque tuvo lugar en el Instituto Ayser Çalik de la ciudad de Kahramanmaras, en el sur del país.

    Las autoridades de Turquía han informado este miércoles de que al menos cuatro personas han muerto y otras 20 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, en otro tiroteo registrado en un colegio de la ciudad de Kahramanmaras, en el sur del país, lo que supone el segundo ataque de este tipo en tan solo dos días.

    El gobernador de la provincia homónima, Mukerrem Unluer, ha indicado en declaraciones a la prensa que las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y tres alumnos, si bien la cifra podría aumentar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión turca TRT.

    El ataque tuvo lugar en el Instituto Ayser Çalik de la ciudad de Kahramanmaras, en el sur del país.

    Unluer ha indicado así que el ataque ha tenido lugar en el Instituto Ayser Çalik, aunque se desconoce de momento el posible móvil del tiroteo. “El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva”, ha explicado el gobernador.

    El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, han anunciado su traslado a la región para seguir de cerca los acontecimientos, que tienen lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un colegio de la ciudad de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.

    Más sobre:TurquíaTiroteoKahramanmarasInstituto Ayser ÇalikSanliurfaMundo

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