Se enciende la Copa Africana de Naciones: las estrellas mundiales que animarán los cuartos de final

En medio de la actual temporada se disputa la Copa Africana de Naciones. Un torneo que presenta a grandes futbolistas del mundo y que los pone a competir para ver cuál es la mejor selección de ese continente. Asimismo, pone en jaque a diversos conjuntos europeos que pierden a jugadores importantes en medio de las competencias.

El anfitrión de la actual edición es Marruecos. El torneo -que se disputa entre el 21 de diciembre hasta el 18 de enero- se realiza cada dos años desde 1968, pero cambiará a cada cuatro a partir del 2028.

Los equipos que avanzaron a cuartos de final son: Marruecos, Senegal, Malí, Egipto, Argelia, Camerún, Nigeria y Costa de Marfil. Sin embargo, el camino de todos fue diferente para alcanzar esta fase de la copa.

La ruta de los que siguen en batalla

Egipto celebra su pase a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Franck Fife / AFP

El país que tiene los focos encima es Marruecos. Los Leones del Atlas son los anfitriones, llegan al torneo tras su gran participación en el Mundial de Qatar 2022 y la reciente clasificaron a la edición de 2026.

El conjunto marroquí superó la fase de grupos en el primer lugar, venció en octavos a Tanzania y ahora se enfrentará a Camerún. El equipo camerunés salió segundo en su grupo, igualado en puntaje con el primero, y se impuso ante Sudáfrica en la fase siguiente. Algunas de las estrellas que disputarán el encuentro son Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Bryan Mbeumo y Carlos Baleba.

Malí dio la sorpresa al eliminar en penales por 3-2 a Túnez, luego de avanzar en el primer grupo con solo tres unidades. Se enfrentará a Senegal, nación que fue primera en su grupo y ganó por 3-1 ante Sudán. La selección de Sadio Mané intentará superar a la de Yves Bissouma.

Nigeria fue el mejor clasificado a los octavos con tres victorias y ratificó su gran momento al golear por 4-0 a Mozambique. Su rival en cuartos será Argelia, quienes también sacaron puntaje perfecto en fase de grupos y avanzaron por la cuenta mínima ante República Democrática del Congo. Duelo que tendrá entre sus nombres a figuras como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri, Victor Osimhen y Ademola Lookman.

El último cruce de los octavos de final es entre Egipto y Costa de Marfil. Ambas selecciones fueron primeras en sus grupos con siete unidades. Egipto propinó un 3-1 a Benín y Costa de Marfil se impuso por 3-0 contra Burkina Faso. Este choque tendrá entre sus filas a Mohamed Salah, Omar Marmoush, Amad Diallo y Franck Kessié.

La historia de la Copa Africana de Naciones se seguirá escribiendo en los cuartos de final, los que se disputarán este viernes 9 y sábado 10 de enero.