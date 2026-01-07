Se enciende la Copa Africana de Naciones: las estrellas mundiales que animarán los cuartos de final
Marruecos, Senegal, Malí, Egipto, Argelia, Camerún, Nigeria y Costa de Marfil continúan en la pelea por quedarse con el máximo trofeo continental. Todos lucen grandes figuras en sus planteles.
En medio de la actual temporada se disputa la Copa Africana de Naciones. Un torneo que presenta a grandes futbolistas del mundo y que los pone a competir para ver cuál es la mejor selección de ese continente. Asimismo, pone en jaque a diversos conjuntos europeos que pierden a jugadores importantes en medio de las competencias.
El anfitrión de la actual edición es Marruecos. El torneo -que se disputa entre el 21 de diciembre hasta el 18 de enero- se realiza cada dos años desde 1968, pero cambiará a cada cuatro a partir del 2028.
Los equipos que avanzaron a cuartos de final son: Marruecos, Senegal, Malí, Egipto, Argelia, Camerún, Nigeria y Costa de Marfil. Sin embargo, el camino de todos fue diferente para alcanzar esta fase de la copa.
La ruta de los que siguen en batalla
El país que tiene los focos encima es Marruecos. Los Leones del Atlas son los anfitriones, llegan al torneo tras su gran participación en el Mundial de Qatar 2022 y la reciente clasificaron a la edición de 2026.
El conjunto marroquí superó la fase de grupos en el primer lugar, venció en octavos a Tanzania y ahora se enfrentará a Camerún. El equipo camerunés salió segundo en su grupo, igualado en puntaje con el primero, y se impuso ante Sudáfrica en la fase siguiente. Algunas de las estrellas que disputarán el encuentro son Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Bryan Mbeumo y Carlos Baleba.
Malí dio la sorpresa al eliminar en penales por 3-2 a Túnez, luego de avanzar en el primer grupo con solo tres unidades. Se enfrentará a Senegal, nación que fue primera en su grupo y ganó por 3-1 ante Sudán. La selección de Sadio Mané intentará superar a la de Yves Bissouma.
Nigeria fue el mejor clasificado a los octavos con tres victorias y ratificó su gran momento al golear por 4-0 a Mozambique. Su rival en cuartos será Argelia, quienes también sacaron puntaje perfecto en fase de grupos y avanzaron por la cuenta mínima ante República Democrática del Congo. Duelo que tendrá entre sus nombres a figuras como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri, Victor Osimhen y Ademola Lookman.
El último cruce de los octavos de final es entre Egipto y Costa de Marfil. Ambas selecciones fueron primeras en sus grupos con siete unidades. Egipto propinó un 3-1 a Benín y Costa de Marfil se impuso por 3-0 contra Burkina Faso. Este choque tendrá entre sus filas a Mohamed Salah, Omar Marmoush, Amad Diallo y Franck Kessié.
La historia de la Copa Africana de Naciones se seguirá escribiendo en los cuartos de final, los que se disputarán este viernes 9 y sábado 10 de enero.
