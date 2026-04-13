Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

Luis Vega es hoy uno de los artistas más ascendentes de Bolivia, con una carrera de pleno éxito en su país gracias a su vínculo con la música regional mexicana, la que ha tenido gran repercusión en redes sociales.

En las últimas horas, el artista compartió un adelanto del proceso creativo de “Actriz”, la primera canción confirmada de su nuevo trabajo, track que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, superando las 23 mil reproducciones y generando alta interacción a pocas horas de su publicación.

En el registro, Luis Vega muestra cómo construye la canción desde una hoja en blanco, reflejando el concepto que define su propuesta artística: “Puro Papel y Lápiz”, una forma de componer auténtica basada en historias reales, tanto propias como de su audiencia. Una forma de abrir su corazón bajo honestidad brutal.

“Con Américo estamos construyendo un disco desde las historias reales de la gente. Actriz es solo el comienzo”, comenta Vega a través de un comunicado.

Con una carrera ya consolidada en Bolivia, Luis Vega se ha posicionado como una de las principales figuras del regional latino, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y una fuerte conexión con su audiencia.

Canciones como Bailando conmigo, La foto e Insuperable forman parte de un repertorio que supera las 100 millones de reproducciones en YouTube, consolidando su proyección internacional.

Su llegada a Chile se enmarca en su primera gira internacional, donde realizará presentaciones en distintas ciudades del país:

30 de abril — Calama, Troquel

1 de mayo — Antofagasta, Estadio Rock And Soccer

2 de mayo — Santiago, El Emperador (Estación Central)

3 de mayo — Iquique, Alto Hospicio, Salón de eventos Paraíso

Las entradas y las coordenadas se pueden encontrar aquí.

Durante su estadía, el artista también desarrollará una agenda de medios, donde abordará tanto este nuevo trabajo junto a Américo como su trayectoria y proyección internacional.

“La visita de Luis Vega marca la llegada de un artista en plena expansión, que no solo lidera la escena en Bolivia, sino que comienza a posicionarse con fuerza en el mercado chileno”, precisa el mismo texto.