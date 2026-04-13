SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    El artista y compositor boliviano Luis Vega llegará a Chile en medio del creciente interés que ha generado su reciente colaboración con Américo, con quien se encuentra trabajando en su próximo disco. Se trata además de una estrella en plena expansión.

    Por 
    Equipo de Culto
    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación Daniel Cin

    Luis Vega es hoy uno de los artistas más ascendentes de Bolivia, con una carrera de pleno éxito en su país gracias a su vínculo con la música regional mexicana, la que ha tenido gran repercusión en redes sociales.

    En las últimas horas, el artista compartió un adelanto del proceso creativo de “Actriz”, la primera canción confirmada de su nuevo trabajo, track que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, superando las 23 mil reproducciones y generando alta interacción a pocas horas de su publicación.

    En el registro, Luis Vega muestra cómo construye la canción desde una hoja en blanco, reflejando el concepto que define su propuesta artística: “Puro Papel y Lápiz”, una forma de componer auténtica basada en historias reales, tanto propias como de su audiencia. Una forma de abrir su corazón bajo honestidad brutal.

    “Con Américo estamos construyendo un disco desde las historias reales de la gente. Actriz es solo el comienzo”, comenta Vega a través de un comunicado.

    Con una carrera ya consolidada en Bolivia, Luis Vega se ha posicionado como una de las principales figuras del regional latino, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y una fuerte conexión con su audiencia.

    Canciones como Bailando conmigo, La foto e Insuperable forman parte de un repertorio que supera las 100 millones de reproducciones en YouTube, consolidando su proyección internacional.

    Su llegada a Chile se enmarca en su primera gira internacional, donde realizará presentaciones en distintas ciudades del país:

    • 30 de abril — Calama, Troquel
    • 1 de mayo — Antofagasta, Estadio Rock And Soccer
    • 2 de mayo — Santiago, El Emperador (Estación Central)
    • 3 de mayo — Iquique, Alto Hospicio, Salón de eventos Paraíso

    Las entradas y las coordenadas se pueden encontrar aquí.

    Durante su estadía, el artista también desarrollará una agenda de medios, donde abordará tanto este nuevo trabajo junto a Américo como su trayectoria y proyección internacional.

    “La visita de Luis Vega marca la llegada de un artista en plena expansión, que no solo lidera la escena en Bolivia, sino que comienza a posicionarse con fuerza en el mercado chileno”, precisa el mismo texto.

    Más sobre:Luis VegaAméricoBoliviaMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Lo más leído

    1.
    Paul McCartney está vivo, aún

    Paul McCartney está vivo, aún

    2.
    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    3.
    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    4.
    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”
    Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema da pie atrás a fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo
    El Deportivo

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Al lado de Carlos Alcaraz y Armand Duplantis: el prestigioso premio al que postula la fundación chilena Fútbol Más

    La moderación de Lucas Cepeda tras su primera anotación en Europa: “Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada”

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú
    Mundo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    La juventud húngara celebra el fin de la era Orbán

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones