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    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

    El músico mendocino había asumido el liderazgo vocal de la banda tras la muerte de Marciano Cantero y se encontraba en proceso de recuperación de salud mientras proyectaba nuevas giras y trabajos discográficos.

    Por 
    Roberto Martínez

    El mundo del rock latinoamericano está de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, quien murió a los 64 años en Mendoza luego de atravesar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado durante las últimas semanas.

    Staiti, nacido en la misma ciudad que vio surgir a la emblemática banda en 1979, fue una figura clave en el desarrollo del rock argentino y latinoamericano.

    Luego de la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió el desafío de liderar vocalmente el grupo, manteniendo viva una trayectoria que por décadas marcó a generaciones de seguidores.

    La noticia generó inmediatas reacciones en el ámbito cultural. El secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, expresó su pesar a través de redes sociales, destacando que el artista fue “un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”, agregando que su partida deja un vacío irreparable en la escena musical.

    Problemas de salud y últimos proyectos

    Según reporta el medio El Clarín, el músico había enfrentado un complejo cuadro de salud tras contraer una infección bacteriana en México a fines de 2024, durante una gira conmemorativa por los 40 años del primer disco de la banda.

    Dicha situación, sumada a su condición de celíaco, derivó en una severa deshidratación que lo mantuvo hospitalizado durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

    Si bien se encontraba en proceso de recuperación -enfocado en recobrar masa muscular y capacidad vocal-, Staiti mantenía activos planes artísticos. Entre ellos, destacaba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, además de la preparación de un nuevo álbum de grandes éxitos con colaboraciones internacionales.

    Los Enanitos Verdes

    Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, Staiti fundó Los Enanitos Verdes en 1979. El grupo alcanzó notoriedad en 1984 tras su participación en el Festival de La Falda, donde fue reconocido como “Grupo Revelación”, iniciando así una carrera ascendente que los consolidó como una de las bandas más influyentes del continente.

    A lo largo de su trayectoria, Staiti fue ampliamente reconocido por su talento en la guitarra. En 2012, la edición argentina de la revista Rolling Stone lo posicionó como el 62º mejor guitarrista del rock argentino.

    Vínculo con Chile

    La relación de la banda con Chile fue constante y estrecha. Los Enanitos Verdes se presentaron en múltiples escenarios del país desde su primera visita en 1987, destacando su paso por el Festival de Viña del Mar 1988, donde obtuvieron la Antorcha de Plata.

    Durante las décadas siguientes, el grupo mantuvo una presencia activa en escenarios como el Teatro Caupolicán y el Gran Arena Monticello.

    Su última presentación en territorio nacional fue en el festival Santiago Rocks, en diciembre del año pasado, en el Estadio Santa Laura.

    Más sobre:Felipe StaitiLos Enanitos VerdesMúsicaRock argentinoArgentinaCulto

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