Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite. Foto referencial de archivo

Esta semana continúa la lucha de la Selección Chilena en la Liga de Naciones Femenina, que tiene su próximo desafío contra Colombia por la sexta fecha.

Las dirigidas por Luis Mena vienen de caer ante Argentina el pasado viernes en Valparaíso, por lo que van por una victoria que les permita sumar puntos.

Cabe recordar que este campeonato internacional cobra relevancia al ofrecer cupos clasificatorios al próximo Mundial Femenino de Fútbol de 2027.

Cuándo juega Chile contra Colombia

El partido de Chile contra Colombia es este martes 14 de abril, a las 21:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Dónde ver a Chile contra Colombia

El partido de Chile contra Colombia se transmite por las pantallas de Chilevisión .

La cobertura online del compromiso se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.