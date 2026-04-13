Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite
Las seleccionadas tienen su próximo desafío este martes en la búsqueda de un cupo al próximo mundial.
Esta semana continúa la lucha de la Selección Chilena en la Liga de Naciones Femenina, que tiene su próximo desafío contra Colombia por la sexta fecha.
Las dirigidas por Luis Mena vienen de caer ante Argentina el pasado viernes en Valparaíso, por lo que van por una victoria que les permita sumar puntos.
Cabe recordar que este campeonato internacional cobra relevancia al ofrecer cupos clasificatorios al próximo Mundial Femenino de Fútbol de 2027.
Cuándo juega Chile contra Colombia
El partido de Chile contra Colombia es este martes 14 de abril, a las 21:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
Dónde ver a Chile contra Colombia
El partido de Chile contra Colombia se transmite por las pantallas de Chilevisión.
La cobertura online del compromiso se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.