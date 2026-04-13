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    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    El Mandatario dio a conocer que se dirigirá al país este miércoles para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Recientemente el Presidente José Antonio Kast anunció la próxima realización de su primera cadena nacional, a un mes de asumir el cargo de jefe de Estado, para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional.

    Se trata de una iniciativa que agrupa 43 medidas que se buscarán implementar en el país, que, en palabras de la autoridad, se centran en “el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

    En esa línea, Kast enfatizó que “el empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante y dignifica también a la persona”.

    El anunció fue revelado en medio de la actividad “Presidente Presente”, ciclo de diálogos ciudadanos que se desarrolló en Coltauco, en la Región de O’Higgins.

    Cuándo y a qué hora es la cadena nacional de Kast

    El Presidente José Antonio Kast confirmó que realizará la cadena nacional este miércoles 15 de abril, a las 21:00 horas.

    Ante la primera alocución del Mandatario al país, La Tercera contará con completa cobertura noticiosa.

    En tanto, la transmisión del mensaje a la nación se podrá ver en vivo mediante streaming en el sitio de latercera.com.

    Más sobre:GobiernoCadena nacionalJosé Antonio KastKastPresidente15 de abrilHorarioDónde verCuándo esPlan de Reconstrucción NacionalCadena Nacional Kast

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