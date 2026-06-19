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    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    El comité revisará tres iniciativas de inversión por un total de US$ 1.834 millones. Es la novena cita de la instancia en el año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast.

    El Comité de Ministros del gobierno del presidente Kast fijó su séptima sesión desde el 11 de marzo, lo que constituye un arranque histórico de convocatorias, y constituye también la novena de esta instancia en lo que va del año.

    La cita se concretará el martes 30 de junio, donde se revisará el estatus de tres proyectos aprobados ambientalmente, pero que han recibido reclamaciones de particulares.

    Así, en la jornada el comité revisará una reclamación contra el proyecto Kimal - Lo Aguirre, de Conexión Energía; un proceso de invalidación en oposición al sistema de transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui, impulsado por la empresa Mataquitos Transmisora; y una reclamación a la iniciativa “Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla”, desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Los tres proyectos suman US$ 1.834 millones de inversión.

    El comité está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de la ministra Francisca Toledo; e integrado también por las carteras de Salud, Economía y Minería, Agricultura, y Energía.

    Iniciativas cuestionadas

    El proyecto Kimal-Lo Aguirre conectará mediante una línea de transmisión las regiones de Antofagasta y Metropolitana, con una inversión que bordea los US$ 1.500 millones. La iniciativa obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en noviembre del año pasado.

    En su caso, algunas comunidades, entre ellas la Agrícola Tunga Norte, la Tunga Sur y Canela Alta, alegaron impacto sobre grupos humanos, y que la RCA no se hace cargo de las observaciones planteadas en el proceso de participación ciudadana.

    Por su parte, la iniciativa eléctrica de Mataquito, por US$ 324 millones, consiguió su RCA en abril de 2024, y consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica que cruzará las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

    Ciertas comunidades, como la Asociación Indígena Nonken Libko Lelfün y la junta de vecinos Los Boldos Las Villas, entre varias, pidieron la invalidación del proyecto, principalmente, por la cercanía de las obras a ciertas zonas donde viven personas, y argumentando que hay “riqueza natural” que será destruida, según dice uno de los documentos del proceso.

    En tanto, el proyecto del MOP, con una inversión de US$ 30 millones, recibió una reclamación del mismo titular el 11 de marzo de este año, pidiendo modificar ciertas exigencias ambientales, en particular del proceso de flora y vegetación.

    En la primera cuenta pública de Kast, la autoridad dedicó un espacio para felicitar el trabajo que ha desarrollado el Comité de Ministros: “Quiero valorar especialmente el trabajo del Comité de Ministros, compuesto por Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Minería, Salud y Energía, quienes luego de seis reuniones lograron destrabar cerca de US$ 7 mil millones (en inversión). Además, estamos racionalizando los permisos sectoriales, esos que muchas veces son la verdadera causa de que un proyecto con todos sus papeles en regla no logre partir”.

    Más sobre:Comité de MinistrosSesiónJosé Antonio KastInversiónKimal-Lo AguirreMataquitosMinisterio de Obras Públicas (MOP)

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