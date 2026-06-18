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    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    El titular de Hacienda será el principal orador y los timoneles socialistas y republicano abordarán los efectos para el gobierno-oposición tras el debate de la iniciativa legal para la reconstrucción y el desarrollo económico y social. Además, representante de EY, la UNAB y LarrainVial analizarán los alcances del plan.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “Ley de Reconstrucción en su hora final”. Así se titula un seminario organizado por La Tercera en conjunto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial, donde se abordarán los aspectos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que atraviesa horas claves en el Congreso. A la conversación estarán invitados, entre otros, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic; y el presidente del Partidio Republicano, senador Arturo Squella.

    El encuentro se realizará el próximo miércoles 24 de junio, a las 8 horas, en el Centro Cultural CA660, Las Condes.

    El seminario cuenta con tres bloques. El speaker principal será el titular de Hacienda quien explicará las claves y detalles del proyecto, que ha sido calificado como “la madre de todas las batallas” y fundamental para el devenir de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    En tanto, un primer panel de conversación abordará: ¿Cómo queda la relación gobierno-oposición luego de la tramitación del proyecto? Aquí participarán los timoneles socialista y republicano, quienes han marcados posiciones opuestas sobre la iniciativa legal.

    A su vez, el segundo panel debatirá sobre los efectos que tendrá la nueva ley. En este espacio participarán la líder del área de impuestos EY, Javiera Contreras; el socio de LarrainVial y gerente de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva; y el investigador del Instituto de Políticas Económicas del FEN de UNAB, Benjamín Villena.

    El seminario será transmitido por Latercera.com

    Más sobre:SeminarioJorge QuirozPaulina VodanovicArturo SquellaMegarreformaPlan de Reconstrucción

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