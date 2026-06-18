Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

“Ley de Reconstrucción en su hora final” . Así se titula un seminario organizado por La Tercera en conjunto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial, donde se abordarán los aspectos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que atraviesa horas claves en el Congreso. A la conversación estarán invitados, entre otros, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic; y el presidente del Partidio Republicano, senador Arturo Squella.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 24 de junio, a las 8 horas, en el Centro Cultural CA660, Las Condes.

El seminario cuenta con tres bloques. El speaker principal será el titular de Hacienda quien explicará las claves y detalles del proyecto, que ha sido calificado como “la madre de todas las batallas” y fundamental para el devenir de la administración del Presidente José Antonio Kast.

En tanto, un primer panel de conversación abordará: ¿Cómo queda la relación gobierno-oposición luego de la tramitación del proyecto? Aquí participarán los timoneles socialista y republicano, quienes han marcados posiciones opuestas sobre la iniciativa legal.

A su vez, el segundo panel debatirá sobre los efectos que tendrá la nueva ley. En este espacio participarán la líder del área de impuestos EY, Javiera Contreras; el socio de LarrainVial y gerente de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva; y el investigador del Instituto de Políticas Económicas del FEN de UNAB, Benjamín Villena.

El seminario será transmitido por Latercera.com