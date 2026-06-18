Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma
El titular de Hacienda será el principal orador y los timoneles socialistas y republicano abordarán los efectos para el gobierno-oposición tras el debate de la iniciativa legal para la reconstrucción y el desarrollo económico y social. Además, representante de EY, la UNAB y LarrainVial analizarán los alcances del plan.
“Ley de Reconstrucción en su hora final”. Así se titula un seminario organizado por La Tercera en conjunto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial, donde se abordarán los aspectos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que atraviesa horas claves en el Congreso. A la conversación estarán invitados, entre otros, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic; y el presidente del Partidio Republicano, senador Arturo Squella.
El encuentro se realizará el próximo miércoles 24 de junio, a las 8 horas, en el Centro Cultural CA660, Las Condes.
El seminario cuenta con tres bloques. El speaker principal será el titular de Hacienda quien explicará las claves y detalles del proyecto, que ha sido calificado como “la madre de todas las batallas” y fundamental para el devenir de la administración del Presidente José Antonio Kast.
En tanto, un primer panel de conversación abordará: ¿Cómo queda la relación gobierno-oposición luego de la tramitación del proyecto? Aquí participarán los timoneles socialista y republicano, quienes han marcados posiciones opuestas sobre la iniciativa legal.
A su vez, el segundo panel debatirá sobre los efectos que tendrá la nueva ley. En este espacio participarán la líder del área de impuestos EY, Javiera Contreras; el socio de LarrainVial y gerente de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva; y el investigador del Instituto de Políticas Económicas del FEN de UNAB, Benjamín Villena.
El seminario será transmitido por Latercera.com
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