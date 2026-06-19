Trump insta a los países de Medio Oriente a apoyar las negociaciones tras la firma del preacuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a todos los países de Medio Oriente a apoyar las negociaciones tras la firma del memorando de entendimiento con Irán para poner fin al conflicto en la región.

“Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria. Los mercados están disfrutando de la situación actual, con los precios del petróleo muy bajos y las acciones muy al alza”, señalado el mandatario en redes sociales.

JUST NOW: President Trump confirmed that the United States is fully committed to a permanent regional resolution. 🇺🇸



President urged Israel, Hezbollah, and all Lebanese factions to hold their fire. 👏



President Trump: .” The United States is committed to PEACE, and we encourage… pic.twitter.com/IxZ5q9Zjg3 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 18, 2026

El magnate republicano apuntó también a que confía en que haya un “alto el fuego total” en “todos los frentes, incluyendo Líbano” , pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recalcó hoy que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de territorio libanés durante el tiempo “que sea necesario”.

En otro mensaje en Truth Social, el líder republicano además negó que Irán se vaya a beneficiar de un “pago” de US$300.000 millones “por parte de Estados Unidos”. “Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. Fíjense en la bolsa”, reiteró.

President Trump exposed reports of a $300 billion U.S. payment as "Fake News!" and "Dumocrat propaganda at play!!!"



President made it clear that the American public isn't paying a single cent for this massive foreign policy triumph. 👏🇺🇸



President Trump says, “There is no 300… pic.twitter.com/XdxpEhNAiU — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 18, 2026

El memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán contempla una tregua de 60 días, que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción de US$300.000 millones.