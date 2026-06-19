Trump insta a los países de Medio Oriente a apoyar las negociaciones tras la firma del preacuerdo con Irán
El presidente de Estados Unidos afirmó también que confía en que haya un “alto el fuego total” en “todos los frentes, incluyendo Líbano”, a pesar de que Benjamin Netanyahu recalcó hoy que las tropas israelíes se mantendrán en el sur de ese último país mientras sea necesario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a todos los países de Medio Oriente a apoyar las negociaciones tras la firma del memorando de entendimiento con Irán para poner fin al conflicto en la región.
“Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria. Los mercados están disfrutando de la situación actual, con los precios del petróleo muy bajos y las acciones muy al alza”, señalado el mandatario en redes sociales.
El magnate republicano apuntó también a que confía en que haya un “alto el fuego total” en “todos los frentes, incluyendo Líbano”, pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recalcó hoy que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de territorio libanés durante el tiempo “que sea necesario”.
En otro mensaje en Truth Social, el líder republicano además negó que Irán se vaya a beneficiar de un “pago” de US$300.000 millones “por parte de Estados Unidos”. “Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. Fíjense en la bolsa”, reiteró.
El memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán contempla una tregua de 60 días, que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción de US$300.000 millones.
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