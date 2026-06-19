Inversión proyectada en la construcción alcanza récord, pero advierten de déficit de mano de obra calificada para ejecutarla

La industria de la construcción en Chile en los últimos tres años ha estado marcada por una severa desaceleración en su inversión, un menor dinamismo del empleo y otros cambios estructurales en el mercado. Sin embargo, un informe de la Corporación de Capacitación (Otic) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) muestra que en 2026 se esta evidenciando un cambio importante al respecto.

Se trata de una abierta mejoría en el ciclo de inversión del sector. Así, la inversión proyectada para este año alcanza un récord histórico de acuerdo a los catastros de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), llegando a US$ 8.734 millones en infraestructura productiva. A su vez, el nivel de concesiones está en su peak del período 2010-2026, consolidando US$ 1.036 millones.

Pero si bien eso revela una reactivación, desde la CChC advierten que el sector no tiene asegurado el capital humano para poder ejecutarla. El gremio estima que hoy la industria tiene cerca de 180 mil empleos menos que su potencial laboral.

Actualmente el sector representa del orden de 8% del total del empleo en Chile, pero en los últimos cinco años la ocupación ha estado estancada y muy por debajo del máximo alcanzado en 2019, cuando bordeó los 804 mil trabajadores. Aunque la rotación ha ido a la baja y ha aumentado la proporción de contratos indefinidos, la CChC señala que eso podría ser un fenómeno transitorio, “asociado a la escasa empleabilidad y a la limitada mano de obra en un mercado laboral debilitado”.

“Cuando los proyectos en cartera activen su demanda efectiva, esta tendencia podría revertirse abruptamente”, alerta el informe del gremio.

Además, detallan, desde 2015 en adelante las matrículas universitarias en carreras de construcción vienen cayendo sostenidamente. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) proyecta que para este año se requerirán cerca de 90 mil personas para proyectos de construcción, de las cuales la mitad corresponden a técnicos y profesionales. “La demanda está por reactivarse sobre una base laboral debilitada”, aseguran desde la construcción.

“Frente a este desafío, la capacidad de anticipar determinará qué empresas puedan efectivamente ejecutar los desafíos que vienen y cuáles quedarán limitadas por restricción de capital humano”, manifiesta el documento.

Recuperación asimétrica

Aunque se anticipa un crecimiento de la inversión en construcción para este año, esta no es transversal en todas las áreas. Por ejemplo, se prevé un incremento de 36% en concesiones de obras públicas, de 13% para infraestructura productiva privada y de 11% en vivienda pública. Pero, en el lado contrario, la inversión pública sectorial disminuirá casi un 13% y la de la vivienda privada sin subsidio un 0,6%.

En materia de empleo, la asimetría se traslada al mapa regional. Los ocupados en la construcción en regiones como Coquimbo, Ñuble, Los Ríos y Antofagasta se han incrementado en el último año un 35%, 28%, 21% y 17%, respectivamente. Mientras en otras se observan disminuciones como en la RM (-2,2%), el Biobío (-2,8%), Los Lagos (-6,2%), Valparaíso (-8%) y La Araucanía (-11%).

Esto da cuenta de que las regiones con carteras de proyectos en minería, energía y obras civiles se reactivan, pero las regiones con mayor dependencia inmobiliaria se debilitan.

“Para una empresa diversificada del sector, esto significa que la planificación de capital humano no puede tratarse como un único bloque. La presión competitiva por talento será radicalmente distinta según la región y subsegmento donde opera cada línea de negocio: la unidad de obra civil minera en el norte enfrentará una guerra activa por mano de obra calificada, mientras una unidad inmobiliaria residencial en el centro operará en un mercado laboral aún débil", dice el informe.

También se aprecia un panorama desigual en la formación laboral de la industria, puesto que el 68,3% de las capacitaciones se concentra en la capital, seguida casi con un 12% por Antofagasta y un 3,3% por O’Higgins. “Esto refleja una brecha entre donde se forma capital humano y donde crecerán las futuras necesidades del sector, especialmente en regiones ligadas a minería, infraestructura y energía”, explica la Otic de la CChC.

“Además, gran parte de la formación sigue enfocada en prevención de riesgos, cumplimiento y gestión operativa. Si bien estas áreas son fundamentales, el desafío es avanzar hacia una capacitación más pertinente para la transformación del sector, incorporando especialidades técnicas, digitalización, BIM, industrialización y liderazgo en terreno”, añade.

Dificultades para contratar

El informe menciona algunos datos recabados en otros estudios en los últimos años: el 75% de las empresas reporta dificultades para contratar, un 54% dice que hay escasez de postulantes, un 43% identifica falta de competencias y un 37% apunta a falta de experiencia.

Esto está directamente relacionado con el envejecimiento de la fuerza laboral, un fenómeno que se ve más acelerado en la construcción que en otros sectores económicos, según afirma el escrito. Actualmente, el 34,6% de los trabajadores del sector tiene más de 50 años, proporción que ha aumentado sostenidamente durante la última década.

“Esto genera una presión creciente sobre la gestión de talento de las empresas, ya que implica desafíos asociados al recambio generacional, la transferencia de conocimientos, la disponibilidad futura de mano de obra calificada y la necesidad de atraer nuevos trabajadores al sector”, sostiene la CChC.

Las brechas de capital humano también derivan en problemas en la productividad, situando a Chile con una productividad un 53% inferior a los estándares internacionales. “El principal desafío para el sector será fortalecer la formación y anticipar las futuras necesidades de capital humano para sostener la productividad y crecimiento”, plantea el estudio.