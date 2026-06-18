Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

Durante la mañana de este viernes 19 de junio, la Policía de Investigaciones (PDI) realizará una ceremonia por la conmemoración de su 93° aniversario en el frontis del cuartel general de la institución, emplazado en la comuna de Santiago.

Según se informó desde la policía civil, se trata de la tradicional Lista Solemne e Izamiento de Pabellones, que se realiza en el exterior de las dependencias de Av. General Mackenna 1314.

Por este motivo, se registrarán una serie de desvíos de tránsito, entre las 7.00 y las 9.30 horas , en distintos puntos del centro de la capital.

Las interrupciones se concentrarán en Av. General Mackenna, de poniente a oriente en la intersección con San Martín; calle Amunátegui, de sur a norte en la intersección con San Pablo; y calle Teatinos, de norte a sur en la intersección con avenida Balmaceda.

Por este motivo, desde la institución recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternativas y considerar posibles tiempos adicionales de viaje durante el horario de la ceremonia.