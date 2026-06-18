SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    La AGF indicó que se realizarán repartos por $4.543.000.000. En específico el Fondo de Inversión Sartor Proyección repartirá $2.943.000.000 y el Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo repartirá $1.600.000.000.

    Por 
    Patricia San Juan
    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor.

    Toesca, la administradora general de fondos (AGF) designada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para llevar a cabo la liquidación de 11 fondos de la fallida Sartor AGF informó que consiguió los recursos suficientes para hacer frente al primer pago a los solicitantes de rescate.

    En un comunicado Toesca señaló que “tras diversas acciones de cobranza realizadas desde septiembre de 2025 y en medio de las dificultades judiciales a las que se está haciendo frente, ha conseguido captar recursos suficientes para realizar un primer pago a los aportantes y solicitantes de rescate de los fondos de inversión Sartor Capital Efectivo y Sartor Proyección, por sus créditos nacidos con ocasión de la liquidación de los fondos”.

    Manuel Ossa, socio y portfolio manager de Crédito Privado de Toesca, quien lidera las gestiones, precisó que “esta acción marca el inicio del proceso de pago a los aportantes, en línea con nuestro compromiso de maximizar la recuperación y reducir la incertidumbre de quienes se vieron afectados”.

    La AGF indicó que ambos instrumentos realizarán repartos por $4.543.000.000 (unos US$5,05 millones). Así el Fondo de Inversión Sartor Proyección repartirá un total de $2.943.000.000 y el Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo repartirá $1.600.000.000.

    Dichos montos se distribuirán de la siguiente manera: Fondo Sartor Proyección: Serie A: $725,542793 por cuota; Serie B: $748,062505 por cuota; Serie I: $726,119950 por cuota; Serie Q: $455,228276 por cuota.

    Fondo Sartor Capital Efectivo: Serie A: $88,949450 por cuota; Serie Q: $88,157221 por cuota.

    Toesca señaló que los pagos se realizarán a partir del 20 de julio de 2026, al contado y en dinero efectivo, mediante transferencia electrónica o cheque nominativo, y afirmó que todos los aportantes y solicitantes de rescate están siendo directamente informados vía correo electrónico sobre el proceso.

    Valorizaciones

    Toesca dijo que respecto al Fondo Sartor Proyección, a modo referencial, el pago que realizará equivale aproximadamente a un 9% del valor deteriorado que correspondería recibir a los aportantes y solicitantes de rescate, en base a las valorizaciones realizadas por los auditores PwC y Deloitte, que se materializaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

    Respecto al Fondo Sartor Capital Efectivo indicó que a modo referencial, el pago que realizará equivale aproximadamente a un 24% del valor deteriorado que correspondería recibir a los aportantes y solicitantes de rescate, en base a las valorizaciones realizadas por los auditores PwC y Deloitte, que se materializaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

    En ambos casos la AGF precisó que dichas valorizaciones no aseguran que tales montos se cumplan y podrían tener variaciones tanto al alza como a la baja.

    Además Toesca dijo que desde que se inició el proceso ha realizado “diversas gestiones financieras, y acciones legales en sede civil y penal -que a la fecha acumulan tres querellas contra la administradora y actores relacionados-, arista que está siendo representada por varios estudios jurídicos de la plaza”.

    La AGF comenzó la primera etapa del proceso en septiembre de 2025, designando a su equipo de Crédito Privado, encabezado por Manuel Ossa, como el área a cargo de la liquidación de los fondos de Sartor.

    A mediados de agosto del año pasado Sartor informó a la CMF que recibió los informes finales emitidos por PricewaterhouseCoopers consultores, auditores y compañía limitada (PwC) y Deloitte Auditores y Consultores Limitada (DTT), correspondientes a la valorización de los activos en las carteras de todos los fondos rescatables administrados por Sartor AGF en liquidación, al 31 de diciembre de 2024.

    En el detalle, la gestora comunicó que el deterioro del fondo Táctico alcanzaba a 68%, Leasing a 67%, Táctico Internacional a 47%, Proyección a 55%, mientras que en Capital Efectivo el deterioro es de 82%.

    En el caso de los fondos mutuos, dijo que los vehículos Corto Plazo I, Corto Plazo II y Corto Plazo III, mostraban deterioros de 78,%, 79% y 79%, respectivamente. Esos mismos porcentajes alcanzaban los fondos mutuos Mixto I y Mixto II, mientras que en Mixto III la cifra llega al 85%.

    Según informó la CMF en agosto, la gestión de Toesca incluirá la realización de las actividades propias de la liquidación del fondo durante un plazo de 36 meses.

    Más sobre:ToescaSartor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Lo más leído

    1.
    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    2.
    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    3.
    JP Morgan, el banco mandatado por BHP para vender sus cerca de mil kilómetros de líneas de transmisión

    JP Morgan, el banco mandatado por BHP para vender sus cerca de mil kilómetros de líneas de transmisión

    4.
    Reforma previsional: super de Pensiones detalla los criterios que evalúa para el desarrollo del régimen de inversiones

    Reforma previsional: super de Pensiones detalla los criterios que evalúa para el desarrollo del régimen de inversiones

    5.
    El dólar sigue al alza y se dispara por efecto de las señales de la Fed

    El dólar sigue al alza y se dispara por efecto de las señales de la Fed

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI
    Chile

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor
    Negocios

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026
    El Deportivo

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)