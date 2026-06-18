Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor.

Toesca, la administradora general de fondos (AGF) designada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para llevar a cabo la liquidación de 11 fondos de la fallida Sartor AGF informó que consiguió los recursos suficientes para hacer frente al primer pago a los solicitantes de rescate.

En un comunicado Toesca señaló que “tras diversas acciones de cobranza realizadas desde septiembre de 2025 y en medio de las dificultades judiciales a las que se está haciendo frente, ha conseguido captar recursos suficientes para realizar un primer pago a los aportantes y solicitantes de rescate de los fondos de inversión Sartor Capital Efectivo y Sartor Proyección, por sus créditos nacidos con ocasión de la liquidación de los fondos”.

Manuel Ossa, socio y portfolio manager de Crédito Privado de Toesca, quien lidera las gestiones, precisó que “esta acción marca el inicio del proceso de pago a los aportantes, en línea con nuestro compromiso de maximizar la recuperación y reducir la incertidumbre de quienes se vieron afectados”.

La AGF indicó que ambos instrumentos realizarán repartos por $4.543.000.000 (unos US$5,05 millones). Así el Fondo de Inversión Sartor Proyección repartirá un total de $2.943.000.000 y el Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo repartirá $1.600.000.000.

Dichos montos se distribuirán de la siguiente manera: Fondo Sartor Proyección: Serie A: $725,542793 por cuota; Serie B: $748,062505 por cuota; Serie I: $726,119950 por cuota; Serie Q: $455,228276 por cuota.

Fondo Sartor Capital Efectivo: Serie A: $88,949450 por cuota; Serie Q: $88,157221 por cuota.

Toesca señaló que los pagos se realizarán a partir del 20 de julio de 2026, al contado y en dinero efectivo, mediante transferencia electrónica o cheque nominativo, y afirmó que todos los aportantes y solicitantes de rescate están siendo directamente informados vía correo electrónico sobre el proceso.

Valorizaciones

Toesca dijo que respecto al Fondo Sartor Proyección, a modo referencial, el pago que realizará equivale aproximadamente a un 9% del valor deteriorado que correspondería recibir a los aportantes y solicitantes de rescate, en base a las valorizaciones realizadas por los auditores PwC y Deloitte, que se materializaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

Respecto al Fondo Sartor Capital Efectivo indicó que a modo referencial, el pago que realizará equivale aproximadamente a un 24% del valor deteriorado que correspondería recibir a los aportantes y solicitantes de rescate, en base a las valorizaciones realizadas por los auditores PwC y Deloitte, que se materializaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

En ambos casos la AGF precisó que dichas valorizaciones no aseguran que tales montos se cumplan y podrían tener variaciones tanto al alza como a la baja.

Además Toesca dijo que desde que se inició el proceso ha realizado “diversas gestiones financieras, y acciones legales en sede civil y penal -que a la fecha acumulan tres querellas contra la administradora y actores relacionados-, arista que está siendo representada por varios estudios jurídicos de la plaza”.

La AGF comenzó la primera etapa del proceso en septiembre de 2025, designando a su equipo de Crédito Privado, encabezado por Manuel Ossa, como el área a cargo de la liquidación de los fondos de Sartor.

A mediados de agosto del año pasado Sartor informó a la CMF que recibió los informes finales emitidos por PricewaterhouseCoopers consultores, auditores y compañía limitada (PwC) y Deloitte Auditores y Consultores Limitada (DTT), correspondientes a la valorización de los activos en las carteras de todos los fondos rescatables administrados por Sartor AGF en liquidación, al 31 de diciembre de 2024.

En el detalle, la gestora comunicó que el deterioro del fondo Táctico alcanzaba a 68%, Leasing a 67%, Táctico Internacional a 47%, Proyección a 55%, mientras que en Capital Efectivo el deterioro es de 82%.

En el caso de los fondos mutuos, dijo que los vehículos Corto Plazo I, Corto Plazo II y Corto Plazo III, mostraban deterioros de 78,%, 79% y 79%, respectivamente. Esos mismos porcentajes alcanzaban los fondos mutuos Mixto I y Mixto II, mientras que en Mixto III la cifra llega al 85%.

Según informó la CMF en agosto, la gestión de Toesca incluirá la realización de las actividades propias de la liquidación del fondo durante un plazo de 36 meses.