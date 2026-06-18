Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores

Esta jornada se realizó una reunión de emergencia de las autoridades para coordinar la búsqueda de los menores.

Esta jornada, se conoció una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la cual arroja que un 85% de los sondeados considera grave el ingreso irregular de niños haitianos al país, mientras que un 58% piensa que estos episodios involucran el delito de tráfico de menores.

Esto, respecto del caso dado a conocer el pasado lunes, luego de que el Servicio Nacional de Migraciones realizara una denuncia penal ante el Ministerio Público, donde se menciona que al menos 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, habrían ingresado al país en 2025 como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos. De acuerdo a un preinforme de Contraloría, se trataría de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile, entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, sin los controles correspondientes.

El caso derivó en que el Presidente José Antonio Kast designara a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para coordinar un grupo interministerial que, junto a las policías, buscará esclarecer el paradero de los menores que ingresaron al país bajo la fórmula de reunificación familiar. Asimismo, el mandatario se reunió con los tres poderes del Estado para coordinar acciones.

Y al respecto, el 72% de los encuestados por Cadem se enteró de que el gobierno instruyó a todos los poderes del Estado para que se encuentre a los niños que permanecen inubicables y un 56% piensa que la principal prioridad en este caso es ubicarlos y protegerlos, seguido por investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado (44%) e investigar y sancionar a los adultos responsables (32%).

Alza en aprobación de Kast

En su apartado político, la encuesta Cadem de la tercera semana de junio, arroja un alza de cuatro puntos en quienes aprueban la gestión del Presidente Kast -para llegar a un 44%-, mientras que un 52% (-2pts) la desaprueba.

Asimismo, un 45% está de acuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional y un 49% se encuentra en desacuerdo, mientras que el 45% (-1pto) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras que un 47% (+2pts) estima que debería rechazarlo.