SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores

    Esto, respecto del caso dado a conocer el lunes, cuando el Servicio Nacional de Migraciones denunció ante el Ministerio Público el ingreso irregular de menores provenientes del país centroamericano, bajo la fórmula de reunificación familiar.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Esta jornada se realizó una reunión de emergencia de las autoridades para coordinar la búsqueda de los menores.

    Esta jornada, se conoció una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la cual arroja que un 85% de los sondeados considera grave el ingreso irregular de niños haitianos al país, mientras que un 58% piensa que estos episodios involucran el delito de tráfico de menores.

    Esto, respecto del caso dado a conocer el pasado lunes, luego de que el Servicio Nacional de Migraciones realizara una denuncia penal ante el Ministerio Público, donde se menciona que al menos 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, habrían ingresado al país en 2025 como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos. De acuerdo a un preinforme de Contraloría, se trataría de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile, entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, sin los controles correspondientes.

    El caso derivó en que el Presidente José Antonio Kast designara a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para coordinar un grupo interministerial que, junto a las policías, buscará esclarecer el paradero de los menores que ingresaron al país bajo la fórmula de reunificación familiar. Asimismo, el mandatario se reunió con los tres poderes del Estado para coordinar acciones.

    Y al respecto, el 72% de los encuestados por Cadem se enteró de que el gobierno instruyó a todos los poderes del Estado para que se encuentre a los niños que permanecen inubicables y un 56% piensa que la principal prioridad en este caso es ubicarlos y protegerlos, seguido por investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado (44%) e investigar y sancionar a los adultos responsables (32%).

    Alza en aprobación de Kast

    En su apartado político, la encuesta Cadem de la tercera semana de junio, arroja un alza de cuatro puntos en quienes aprueban la gestión del Presidente Kast -para llegar a un 44%-, mientras que un 52% (-2pts) la desaprueba.

    Asimismo, un 45% está de acuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional y un 49% se encuentra en desacuerdo, mientras que el 45% (-1pto) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras que un 47% (+2pts) estima que debería rechazarlo.

    Más sobre:Cademniñoshaitianostráfico de menores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Búsqueda de niños haitianos: ministra Wulf sostiene batería de reuniones y PDI afirma que menores ingresaron con toda su documentación

    Raúl Leiva: “Una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política”

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Inversión proyectada en la construcción alcanza récord, pero advierten de déficit de mano de obra calificada para ejecutarla

    Grupo transversal de senadores y diputados impulsará reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Lo más leído

    1.
    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    2.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    3.
    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    4.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    5.
    Guzmán queda fuera: Fiscalía Nacional declara desierto concurso de director de la Academia del Ministerio Público

    Guzmán queda fuera: Fiscalía Nacional declara desierto concurso de director de la Academia del Ministerio Público

    6.
    Concejala de Lumaco que participaba de un encuentro nacional de autoridades en Coquimbo fue detenida por hurto en un mall

    Concejala de Lumaco que participaba de un encuentro nacional de autoridades en Coquimbo fue detenida por hurto en un mall

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Raúl Leiva: “Una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política”
    Chile

    Raúl Leiva: “Una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política”

    Grupo transversal de senadores y diputados impulsará reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional

    Trent Smith, el científico que espera cultivar alimentos en la Luna: “Mi esperanza es tener un pequeño huerto en 2035″

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos
    Negocios

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Inversión proyectada en la construcción alcanza récord, pero advierten de déficit de mano de obra calificada para ejecutarla

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Con Cristián Garay y Juan Lara en medio de una polémica Mundial: Canadá golea a Qatar y queda a un paso de clasificar
    El Deportivo

    Con Cristián Garay y Juan Lara en medio de una polémica Mundial: Canadá golea a Qatar y queda a un paso de clasificar

    En vivo: la U recibe a O’Higgins en un duelo pendiente de la Liga de Primera

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    OTAN 3.0: Estados Unidos revisará su presencia militar en Europa
    Mundo

    OTAN 3.0: Estados Unidos revisará su presencia militar en Europa

    Acuerdo nuclear provoca tensión en la relación de Trump con Netanyahu

    Trump insta a los países de Medio Oriente a apoyar las negociaciones tras la firma del preacuerdo con Irán

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)