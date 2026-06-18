Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán ordenaron este jueves la eliminación de peajes para los buques comerciales que quieran atravesar el estrecho de Ormuz por un período de 60 días, el plazo estipulado en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear.

El Consejo de Seguridad Nacional iraní indicó en una nota difundida por la cadena de televisión estatal IRIB que “los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días”.

De la misma forma informó que las tasas no cobradas durante este período “serán cubiertas por el Gobierno de la República Islámica de Irán” en base al acuerdo preliminar que este jueves firmaron a distancia los presidentes estadounidense e iraní, Donald Trump y Masud Pezeshkian, respectivamente.

Las solicitudes deberán remitirse a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de gestionar el tráfico marítimo desde principios del pasado mayo en el marco de las medidas para contrarrestar el bloqueo impuesto entonces por Trump.

JUST IN: Iran's Supreme National Security Council:



“Under the memorandum of understanding, no fees will be imposed on ships passing through the Strait of Hormuz for a period of 60 days.



Iran will cover the fees for passage through the Strait of Hormuz during the 60-day… pic.twitter.com/ECuBimRale — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 18, 2026

“Se ha instruido a la PGSA para que procese y responda a las solicitudes con rapidez y prioridad, a fin de alcanzar los objetivos del Memorando de Entendimiento”, señaló el Consejo, haciendo hincapié en la necesidad que las embarcaciones autorizadas naveguen por “la ruta y en horario previamente anunciados” para garantizar un tráfico “seguro” , prevenir accidentes y permitir que el tráfico marítimo aumente progresivamente.

El acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán, que se dio a conocer ayer, en uno de sus 14 puntos establece que Teherán se compromete a garantizar el paso seguro de los buques comerciales, “sin coste alguno durante un período limitado de 60 días, desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa”.

“El tráfico de buques comerciales se reanudará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y militares, así como de realizar operaciones de desminado por parte de Irán, quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días”, añade el texto.

Asimismo, el memorando publicado contempla que la República Islámica mantendrá un diálogo con Omán “para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico”, considerando los derechos soberanos de los Estados costeros de Ormuz.

El acuerdo preliminar también establece el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano” durante el mismo plazo y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de US$300.000 millones.

El Ejército de EE.UU. confirma el fin del bloqueo

Durante este mismo jueves, aunque unas horas antes, el Ejército estadounidense confirmó el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la firma del denominado oficialmente Memorando de Entendimiento de Islamabad entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que “las fuerzas de Estados Unidos han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del presidente”.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Para luego detallar que sus fuerzas ya no “obstaculizarán el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes”.