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    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Indisa tenía una participación minoritaria en la sociedad Hospital Clínico Viña del Mar.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Hospital Clínico Viña del Mar

    Instituto de Diagnóstico (Indisa) concretó la venta de su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Red Interclínica S.A. La firma poseía 45 acciones de la sociedad cerrada, con lo que tenía una participación del 11,7% en la sociedad.

    Según explicó la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la operación consistió en la venta de acciones a un precio de $49.519.481 por acción.

    Ante este contexto, la venta se cerró por $2.228.376.645, que fueron pagados al contado, “contra la suscripción del contrato de compraventa citado”.

    Ahora, Indisa dejó de tener participación en la sociedad anónima cerrada que controla la operación del Hospital Clínico Viña del Mar.

    Indisa también dijo que la operación se explicó en el contexto de que Priority Inversiones S.A, el accionista mayoritario, había vendido su participación y se activó “una opción de venta conjunta contemplada en el pacto de accionistas de fecha B de abril de 2011″.

    “Permitió a Indisa adherirse a la enajenación del accionista mayoritario Priority Inversiones S.A. a Redinterclinica S.A., una vez cumplidas las condiciones suspensivas (no pactadas por Indisa) a que estaba sujeta la operación, entre otras, la autorización por parte de la Fiscalía Nacional Económica”, explicó.

    De esta forma, Indisa también informa que la FNE aprobó la operación de Red Interclínica. La FNE a inicios de este año había informado que iniciaba una investigación por la operación.

    Indisa también comentó que la operación generaría un beneficio neto para la empresa de $176 millones.

    Más sobre:EmpresasHospital Clínico Viña del MarIndisaRedinterclinica

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