Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera

El jueves de la semana pasada se dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) resolvió que una resolución de la Subpesca de noviembre de 2025 no se ajustó a derecho. La decisión causó molestia en los sectores artesanales, que acusaron que el oficio es usado por la industria para que esta no ceda cuotas de pesca.

El subsecretario de Subpesca, Osvaldo Urrutia, apuntó al gobierno anterior. “Como subsecretaría vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior”, sostuvo. El organismo habló inicialmente de 12 mil pescadores artesanales que se inscribieron en el registro pesquero artesanal (RPA).

El oficio de la Contraloría planteó que el aumento de la fracción artesanal de la cuota global de captura, y que está vinculada a la Ley de Fraccionamiento Pesquero (N° 21.752), debe contar con una consulta al consejo zonal y al comité de manejo que corresponda, proceso que no se cumplió.

“En consecuencia, no se ajustó a derecho la dictación de la resolución exenta N° 2.563, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en los términos ya expuestos, por lo que, dicha entidad deberá regularizar la situación observada", dice el oficio.

Se inscribieron casi 10 mil pescadores

Pulso tuvo acceso a un informe interno de Sernapesca -el que fue expuesto este martes en el Consejo Nacional de Pesca-, que muestra que se inscribieron en total 9.944 pescadores entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. De ese total solo 310 pescadores registran actividad efectiva.

Es decir, 9.634 -o el 97%- pescadores no han reportan operación durante ese período.

Al observar la inscripción por recurso y si están en operación, hay 5.688 inscritos en la pesca de jurel, de los cuales 264 registraron pesca efectiva; 3.260 para jibia y 40 con operación; un total de 177 en reineta y 6 con operación; y para la merluza se registraron 819 pescadores, de las cuales ninguno figura como operativo.

De todas formas, dice una fuente cercana al proceso, Subpesca pedirá a la Contraloría una aclaración respecto de la resolución recibida, la cual ingresarán lo antes posible, entre este miércoles o jueves. El objetivo de esta es determinar con mayor claridad qué es lo que se tiene que hacer.

Esto, principalmente, por dos interpretaciones del oficio. La duda está entre si el proceso debe ser retrotraído o si, como dice la resolución, pasando por los comités científico-técnicos, el proceso podría avanzar sin mayor problema. Con la primera opción, Subpesca deberá dejar nulo el registro de los 10 mil pescadores artesanales, y posteriormente se podría alcanzar una fórmula para que el problema se solucione.