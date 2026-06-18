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    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    La filial de SMU abrió por primera vez un supermercado en la comuna de Paine.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Tienda-Unimarc.png

    La compañía supermercadista SMU, vía su filial Unimarc, abrió su primer local en la comuna de Paine, Región Metropolitana. Este es el quinto local que SMU inaugura en el año y el tercero del formato Unimarc.

    La firma explicó sus aperturas de este año “en el marco de su plan de crecimiento orgánico”.

    El local está ubicado en General Baquedano 890 y cuenta con una sala de ventas de 1.247 m², lo que califica como un supermercado de tamaño mediano, y 13 cajas, de las cuales ocho son de autoservicio.

    Tras la apertura, el gerente de formato Unimarc, Lionel Gubler, dijo que “estamos muy contentos de llegar por primera vez a Paine (...) Nos llena de orgullo, además, ser una fuente de trabajo para vecinos, ya que de las 51 personas que trabajan en este local, más del 70% vive en Paine”.

    Desde SMU, empresa ligada a la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera, también destacaron que la apertura en Paine fortalece su presencia en la Región Metropolitana.

    La ceremonia contó con la presencia del alcalde de la comuna, Rodrigo Contrera, “representantes de la comunidad y ejecutivos de la empresa”, resaltó la firma en un comunicado.

    Además de Unimarc, SMU opera bajo las marcas Alvi, Super10 y Mayorista 10, con operaciones en las 16 regiones de Chile, y en Perú a través de las marcas Mayorsa y MaxiAhorro.

    “Durante 2025, la compañía consolidó a Alvi como la cadena mayorista más grande de Chile y continuó fortaleciendo su estrategia multiformato, impulsando crecimiento, eficiencia e innovación como parte de su plan estratégico de largo plazo”, resaltó SMU de la operación.

    Más sobre:EmpresasUnimarcSMU

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