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    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    La ofensiva forma parte de una campaña ucraniana más amplia para paralizar la industria petrolera, cuyos ingresos financian el esfuerzo bélico de Rusia.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Evadiendo las defensas aéreas rusas, drones ucranianos atacaron el jueves una refinería de petróleo en el sureste de Moscú por segunda vez en tres días, provocando un tremendo incendio que arrojó nubes de humo negro.

    Se trató de la refinería de petróleo ubicada en el distrito de Kapotnya de la capital rusa, a tan solo 16 kilómetros del Kremlin, y la explosión fue tan potente que la enorme tapa en forma de disco de un tanque de almacenamiento de petróleo salió disparada hacia el cielo sobre Moscú como un frisbee.

    Los ataques forman parte de una campaña ucraniana más amplia para paralizar la industria petrolera, cuyos ingresos financian el esfuerzo bélico de Rusia. El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, declaró alrededor de las 8 de la mañana, hora local, que aproximadamente 180 drones ucranianos habían sido derribados en las afueras de la capital.

    Mientras el ataque seguía en curso en el momento de su declaración, las defensas aéreas rusas interceptaron otros 14 drones durante la hora siguiente, elevando el total a 194, el mayor ataque ucraniano contra Moscú del que se tiene constancia hasta la fecha, indicó el diario Kyiv Independent.

    Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas rusas también derribaron 555 drones en todo el país durante la noche. Ucrania no suele revelar el número de drones utilizados en ataques contra Rusia.

    “Esta es una respuesta totalmente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades, y otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que apoyan la maquinaria de guerra de Rusia”, dijo el Presidente Volodimyr Zelensky, y agregó que “es hora de poner fin a esta guerra”.

    “Una de las preguntas más frecuentes de los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’. Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben lo que está pasando, pregúntenle a Putin cuándo piensa terminarla”, publicó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en X.

    Según las autoridades rusas, al menos 17 personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en el ataque perpetrado en la región de Moscú.

    El ataque provocó importantes interrupciones en el transporte aéreo: la aerolínea estatal Aeroflot y su filial Rossiya cancelaron más de 170 vuelos con origen y destino en Moscú y retrasaron más de 110, según comunicados de las compañías.

    El Estado Mayor de Ucrania confirmó el ataque a la refinería de petróleo de Moscú y añadió que se registraron al menos cinco incendios en las instalaciones.

    Cambios en el frente

    Kiev afirma que sus ataques en territorio ruso son prueba de que está cambiando el rumbo de la guerra, un mensaje que Zelensky transmitió esta semana al presidente estadounidense Donald Trump y a otros líderes del G7 en una cumbre en Francia.

    Un asesor del Kremlin negó el jueves que la situación en el campo de batalla estuviera cambiando a favor de Ucrania y afirmó que Trump había sido influenciado con ideas perjudiciales durante la reunión, indicó Reuters. El presidente Vladimir Putin, quien recibía a líderes del sudeste asiático en una cumbre en la ciudad de Kazán, no hizo comentarios de inmediato.

    Durante los más de cuatro años de guerra, analistas políticos y encuestadores afirman que muchos rusos han intentado ignorar la realidad del conflicto -que el Kremlin sigue describiendo como una “operación militar especial”- y seguir adelante con sus vidas.

    La agencia Reuters indicó que Moscú ha sido atacada periódicamente por drones desde mayo de 2023, cuando dos de ellos alcanzaron el Kremlin sin causar daños. Hasta ahora, este tipo de ataques apenas habían perturbado la vida cotidiana de esta ciudad de 13 millones de habitantes.

    En salas de chat en línea, sostuvo Reuters, algunos residentes se quejaron de la falta de aviso, afirmando que no habían sonado las sirenas.

    Un canal de noticias de Moscú informó que los residentes de los suburbios dijeron que un chaparrón había dejado manchas y marcas de aceite en los coches y los alféizares de las ventanas.

    Como muestra del impacto económico más amplio de los ataques ucranianos, en las últimas semanas se ha producido escasez de gasolina en algunas partes del país.

    Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo y un importante exportador de petróleo y combustible, tiene previsto importar combustible por vía marítima este mes, según han comunicado a Reuters fuentes del sector.

    Las autoridades de Moscú afirmaron que la situación del petróleo en la capital y sus alrededores era “normal”, pero el organismo federal antimonopolio pidió a una importante cadena minorista que explicara por qué había aumentado los precios un 19% en la última semana para el tipo de gasolina más popular.

    Zelensky advirtió que Ucrania seguiría respondiendo si el presidente ruso Vladimir Putin se negaba a poner fin a la guerra. “Si Putin no quiere poner fin a esta guerra, no nos quedaremos de brazos cruzados. Responderemos, y la respuesta debe ser contundente. Si Ucrania arde, Moscú también arderá”, dijo, describiendo el reciente ataque como una respuesta al ataque ruso contra el Monasterio de las Cuevas de Kiev el 15 de junio.

    El presidente también pidió que se aumentara la presión sobre Rusia, argumentando que las sanciones deberían dirigirse al sector energético del país, su flota paralela, los ingresos procedentes del petróleo y el gas, el sistema bancario, la producción de armas y la industria de defensa.

    “Tenemos que hacer que Rusia sienta que no tiene sentido continuar con esta guerra. Y lo más importante, el pueblo ruso debe empezar a sentir que un solo hombre, Putin, está librando esta guerra, mientras que la gente común está pagando las consecuencias”, dijo Zelensky.

    En medio de este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. insta a sus ciudadanos a no viajar a la Federación Rusa debido a los ataques con drones en las principales ciudades. En caso de explosiones, se recomienda a los estadounidenses que busquen refugio de inmediato.

    Más sobre:Guerra en UcraniaUcraniaRusiadronesVladimir PutinVolodimyr ZelenskyKapotnya

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