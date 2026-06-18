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    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    “Los 136 proyectos impulsados prácticamente duplican lo realizado a la administración anterior respecto del mismo período en 2022, cuando se impulsaron 73 proyectos”, señalaron desde la cartera.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    En el contexto de los primeros 100 días de gobierno del Presidente José Antonio Kast, desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) destacaron la agenda legislativa que ha propuesto el Ejecutivo.

    Según la información por parte del ministerio, durante este período han ingresado un total de 23 mensajes presidenciales, han presentado urgencias a 113 mociones o mensajes de períodos legislativos anteriores e impulsado un total de 136 proyectos de ley.

    En ese sentido, realizaron una comparación con lo realizado hasta la misma fecha por el gobierno de Gabriel Boric.

    Los 136 proyectos impulsados prácticamente duplican lo realizado a la administración anterior respecto del mismo período en 2022, cuando se impulsaron 73 proyectos”, señalaron desde la cartera.

    El ministro de la Segpres, José García Ruminot, destacó la agenda desarrollada: “Los proyectos que estamos impulsando cuentan con amplio respaldo ciudadano porque apuntan a problemas concretos y necesidades reales”.

    El ministerio también hizo una comparación con la presentación de urgencias legislativas: “El Gobierno del presidente Kast ha ingresado un total de 348 urgencias legislativas. Esta cifra se traduce en 161 urgencias más que el gobierno anterior en el mismo período de tiempo, que registró 187″.

    El ministro Segpres José García Ruminot DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los proyectos que ha destacado el Ejecutivo y su avance legislativo

    Según el balance de la Segpres, entre las medidas más destacadas que han impulsado se encuentran el proyecto de Reconstrucción Nacional, que deberá ser votado por el pleno del Senado tras ser aprobado por la Comisión de Hacienda.

    La ley miscelánea, considerada el proyecto estrella de la actual administración, involucra una serie de modificaciones tributarias, en materia medioambiental y de permisología, además de establecer el financiamiento para el proceso de reconstrucción de los incendios que afectaron a Valparaíso, Ñuble y el Biobío.

    El proyecto de megarreforma ha recibido como principal crítica el punto referido a la invariabilidad tributaria por 25 años, apartado que ha llevado a la oposición a considerar traer la iniciativa al Tribunal Constitucional. De hecho, este jueves, el diputado Jaime Mulet (FRVS) ya anunció que llevaría la ley al TC por este apartado.

    20 MAYO 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Otra iniciativa que destacó la Segpres fue Escuelas Protegidas, surgida como respuesta al ataque en el liceo Obispo Silva Lezaeta de Calama y que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

    Este es el único de los proyecto que ya fue despachado del Congreso tras ser aprobado por 105 votos a favor y 46 en contra. Sin embargo, una serie de parlamentarios de la oposición presentaron requerimientos al Tribunal Constitucional por las normas que permiten la revisión de mochilas y la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) a registrar vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin una orden previa.

    2 JUNIO 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, LA MINISTRA DE EDUCACION; MARIA PAZ ARZOLA Y LOS SUBSECRETARIOS, CONSTANZA CASTILLO Y DAIEL RODRIGUEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    También mencionan el Registro Nacional de Vándalos, que fue ingresado este lunes por el Ejecutivo con suma urgencia y que ha encontrado también la resistencia desde la oposición al interior de la Comisión de Seguridad, donde inició su trámite legislativo. De hecho, la Democracia Cristiana llegó a proponer un proyecto alternativo llamado “Registro de Vándalos de Cuello y Corbata”.

    Finalmente, desde el Ejecutivo destacaron el proyecto que busca perfeccionar el proceso de expulsiones administrativas. La propuesta, que busca responder al problema de la migración en nuestro país, se encuentra en segunda trámite legislativo y recién este miércoles fue despachada de la Comisión de Gobierno del Senado.

    Al igual que las demás iniciativas, también ha generado polémica por algunos de sus puntos. Uno de los más discutidos fue la indicación que exigía a instituciones previsionales, de salud y establecimientos de educación que informaran a Contraloría, la PDI o a Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación. Finalmente, en su paso por el Senado, el Ejecutivo excluyó de este proceso a los recintos de salud y colegios.

    Más sobre:SegpresAgenda legislativaJosé García RuminotGabriel BoricJosé Antonio KastProyectos de ley

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