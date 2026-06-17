DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

La Democracia Cristiana (DC) anunció este martes el ingreso de una moción legislativa destinada a crear un Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, iniciativa que apunta a identificar públicamente a personas condenadas por delitos económicos y aplicarles una serie de sanciones adicionales de carácter administrativo y patrimonial.

La propuesta fue informada por el diputado Patricio Pinilla (DC), quien sostuvo que el combate contra la delincuencia debe abarcar no solo a quienes cometen actos de violencia contra bienes públicos y privados, sino también a quienes, desde posiciones de poder económico o político, provocan perjuicios al Estado y a la ciudadanía mediante delitos financieros.

Según explicó, la iniciativa contempla incorporar al registro a todas las personas que hayan sido condenadas por delitos económicos establecidos en la legislación vigente.

Entre ellos mencionó ilícitos como lavado de activos, administración fraudulenta, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, estafas, cohecho y colusión, entre otros contemplados en el marco normativo sobre delitos económicos.

“Todos quienes han sido condenados deberían ser parte también de un Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata administrado también por el Registro Civil”, afirmó.

La propuesta busca que el registro tenga un funcionamiento similar al que el Ejecutivo ha planteado para quienes sean condenados por actos de vandalismo, incorporando mecanismos de consulta pública y consecuencias administrativas para quienes figuren en él.

Diputado Patricio Pinilla (DC)

Restricciones y sanciones adicionales

El legislador detalló que la moción contempla una serie de sanciones complementarias para quienes integren este registro, las que se sumarían a las penas establecidas por los tribunales de justicia.

Entre las medidas planteadas figuran la imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir, acceder a pasaporte, recibir devoluciones tributarias asociadas al crédito fisc al, integrar directorios de empresas públicas o participar en licitaciones del Estado.

A juicio del parlamentario, estas restricciones constituyen “una forma de reforzar las consecuencias” para quienes hayan cometido delitos que afecten gravemente la fe pública, el patrimonio fiscal o el correcto funcionamiento de los mercados.

Durante su intervención, Pinilla emplazó al Ejecutivo a mantener el mismo nivel de rigor frente a los delitos económicos que el que se busca aplicar respecto de otros fenómenos delictuales.

“Nosotros le pedimos al gobierno, así como estamos de acuerdo en perseguir a aquellos vándalos que cometen delitos y atentan contra la propiedad pública y privada, también persiga con la misma f uerza a aquellos delincuentes, a aquellos bandidos, que detrás de un escritorio, a través de técnicas económicas y fi nancieras rebuscadas, también de f raudan al Estado ”, sostuvo.

Otro de los elementos que contempla la iniciativa es que el registro pueda ser consultado por cualquier ciudadano, permitiendo conocer si una persona ha sido condenada por delitos económicos.

“¿Por qué no tener este registro? Que al igual que el de Vándalos, pueda ser consultado por todo ciudadano, para saber que si tengo al frente a alguien, este también ha sido un delincuente de cuello y corbata”, planteó Pinilla.