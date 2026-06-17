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    Política

    Comisión de Gobierno despacha proyecto de ley que busca perfeccionar procedimiento de expulsión administrativa

    La iniciativa, en segundo trámite constitucional, deberá ahora ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Tras lograr una serie de acuerdos durante esta sesión y las anteriores, la Comisión de Gobierno del Senado despachó este miércoles el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de migrantes.

    Entre las modificaciones que recibió la propuesta en esta comisión fue la referida a la polémica indicación del Ejecutivo que exigía a instituciones previsionales, de salud y establecimientos de educación que informaran a Contraloría, la PDI o a Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación.

    Durante la sesión del martes, finalmente los senadores aceptaron la modificación presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Ahora la indicación excluye a recintos de salud y colegios.

    Máximo Pavez

    Así las cosas, esta jornada se terminaron por votar el resto de artículos faltantes. Entre ellos, se encontró aquel que obliga a la policía a entregar una notificación personal de la expulsión, que fue aprobado por cuatro votos favorables y ninguno en contra, misma votación recibida para aquel que establece el concepto también de “notificación tácita” en algunas circunstancias.

    También se aprobó el artículo que establece que se deberán obtener los datos biométricos de los extranjeros que estén en situación migratoria irregular para su inclusión al Registro Nacional de Extranjeros. Para ello, también se deberá efectuar su traslado a una unidad policial donde se pueda registrar sus datos biométricos, de tal forma de cumplir esta acción.

    Otro artículo aceptado fue aquel que ordenaba las penas respecto al ingreso al país de drogas en pequeñas cantidades (microtráfico). Este sería castigado con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 10 a 40 unidades tributarias mensuales, pero con la posibilidad de poder optar a la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional.

    A esto también se incluye el aumento en la pena y la pérdida del beneficio en un caso de reincidencia.

    “Agradecer a los senadores, senadoras, asesores, también al Ejecutivo que estuvo dispuesto a dialogar con nosotros, a escucharnos. Espero que esa sea siempre la dinámica y la tónica de esta comisión”, señaló al termino de la sesión la presidenta de la comisión, Danisa Astudillo (PS).

    Por su parte, el subsecretario Máximo Pavez destacó a través de redes sociales: “Un buen acuerdo que nos permitirá seguir ordenando la casa. Muchas gracias a la presidenta de la comisión Danisa Astudillo y a los senadores Loreto Carvajal, Renzo Trisotti, Miguel Becker y Esteban Velásquez por su disposición a un buen acuerdo”.

    Ahora la iniciativa deberá ser votada por la Cámara Alta en alguna próxima sesión de sala.

    Más sobre:MigraciónComisión de GobiernoMigrantesExpulsiónMáximo PavezDanisa Astudillo

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