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    Política

    Diputados de oposición fustigan ausencia del Ejecutivo en inicio de discusión del registro de vándalos en comisión de Seguridad

    En una tensa sesión extraordinaria, la instancia acordó invitar para este lunes 22 de junio al Ejecutivo, encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La tarde de este miércoles, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sesionó de forma extraordinaria para, entre otras iniciativas, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades, al cual el Ejecutivo le otorgó suma urgencia.

    Y tal cita fue iniciada con la intervención del diputado socialista Raúl Leiva, quien cuestionó la ausiencia de representantes del gobierno en una sesión citada para dar comienzo a la discusión de un proyecto iniciado en moción presidencial.

    Sin embargo, el presidente de la instancia, el republicano Cristián Araya, replicó que el objeto de poner en tabla el inicio de la discusión era solamente para que la comisión determinara los invitados que tendrá en sesiones futuras para el análisis del tema.

    Sin embargo, los diputados Leiva y Bernardo Salinas (Ind.-PC) le enrostraron a Araya la necesidad de tener una calendarización del trabajo de la comisión, en vista del breve tiempo que tendrán para discutir el proyecto, debido, precisamente, a la suma urgencia puesta por el Ejecutivo.

    Y a su turno, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) se sumó a su par del PS para fustigar la ausencia del Ejecutivo en la sesión.

    “No puedo dejar pasar que no esté el gobierno acá. Porque si le pone suma urgencia y tenemos dos sesiones para sacarlo, lo mínimo es que estuvieran los ministros acá diciendo qué es vandalismo y qué incivilidad”, afirmó el parlamentario.

    Tras esto, agregó: “Que no estén los ministros dando la cara acá, da cuenta de que les da verguenza venir a defender este...”, momento en que le fue cortado el audio del micrófono, además de ser llamado al orden por el presidente de la instancia.

    Ahí, el diputado Cristián Araya insistió en que para la sesión del próximo lunes fueran convocados solamente el ministro Martín Arrau, junto a los subsecretarios de Seguridad Pública, Pilar Giannini; de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y de Interior, Máximo Pavez.

    Sin embargo, Leiva contraatacó y pidió que, por unanimidad, se oficiara a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General de la Presidencia para no dar inicio a la discusión del proyecto.

    “Es primera vez que un ocurre que un proyecto de ley, un mensaje presidencial con suma urgencia, se coloca en tabla, se inicia la discusión en general conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y nuestro reglamento, sin que el Ejecutivo presente el proyecto de ley”, afirmó el legislador socialista.

    “Lo mínimo es que el Ejecutivo presente su proyecto. Entonces, cuando se coloca en tabla con urgencia suma y el Ejecutivo no comparece a presentar el proyecto de ley, comenzamos en vano la discusión”, agregó.

    “Usted sabe que ni con la unanimidad podríamos hacer eso”, le retrucó Araya.

    Y ante la insistencia de Leiva, el presidente de la comisión lo emplazó directamente: “Le exijo un mínimo de honestidad intelectual: aquí yo señalé desde el primer minuto que esto se citó solo para que pudisesemos ponernos de acuerdo en una cuestión administrativa y lo puse en tabla porque me veo obligado por la urgencia legislativa”.

    Finalmente, tras 35 tensos minutos, la comisión acordó convocar para este lunes a los representantes del Ejecutivo y solicitar la ampliación de la suma urgencia legislativa.

    Asimismo, se acordó invitar para futuras sesiones -aún sin definir- a representantes de las policías, del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las asociaciones de municipios, la Fundación Paz Ciudadana, jueces de policía local, la Defensoría de la Niñez, el INDH y la Unicef, sin perjuicio de permitir la participación de otros eventuales expositores.

    Más sobre:Cámara de Diputadosregistro de vándalos e incivilidadescomsión de Seguridad

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