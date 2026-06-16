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    Nacional

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra Escuelas Protegidas

    La acción judicial fue presentada por un grupo de diputados y, otro, por senadores.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 23 de Abril de 2026. Instalacion de sillas y mesas en reja del Instituto Nacional en senal de protesta por la aprobacion de la Ley de Escuelas Protegidas Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible requerimiento de parlamentarios respecto a artículos de Escuelas Protegidas, dando paso a estudiar el fondo de la acción judicial.

    Según comunicaron desde el TC, se acordó admitir el trámite que es presentado por dos grupos de parlamentarios: diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes, y de senadores de oposición.

    “Que impugnan de inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 2, en lo que respecta al artículo 16 J, en las oraciones finales de sus incisos octavo y noveno; 2°; y 6°, numerales 1 y 2, del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, correspondiente al Boletín N°18.156-04″, explicaron desde el TC, misma decisión que adoptó el grupo de diputados.

    Las cuatro normas específicas que, a juicio de los diputados, vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, son la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes y la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) a registrar vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin una orden previa de un fiscal.

    Además, se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. Asimismo, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior aplicable a personas condenadas por determinados delitos.

    El Pleno de hoy estuvo integrado por sus 10 titulares. El requerimiento queda en condiciones de continuar con su tramitación para pronunciarse sobre el fondo.

    Los parlamentarios que presentaron los requerimientos

    Desde el Tribunal Constitucional señalaron que son dos grupos de parlamentarios los que presentaron los requerimientos en contra de las cuatro normas mencionadas.

    El primero son diputados:

    • Ignacio Achurra (FA).
    • Jaime Bassa (FA).
    • María Francisca Bello (FA).
    • Jorge Brito (FA).
    • Felix Bugueño (FA).
    • Matías Fernández (FA).
    • Lorena Fríes (FA).
    • Javiera Morales (FA).
    • Coca Ñanco (FA).
    • Emilia Schneider, (FA).
    • Constanza Schonhaut (FA).
    • Carolina Tello (FA).
    • Tatiana Urrutia (FA).
    • Gonzalo Winter (FA).
    • Gael Yeomans (FA).
    • Valentina Cáceres (IND.).
    • Roberto Celedón (IND.).
    • Consuelo Veloso (FA).
    • Marcos Barraza (PC).
    • Boris Barrera (PC).
    • Nathalie Castillo (PC).
    • Luis Cuello (PC).
    • Sofía Gonzalez (PC).
    • Irací Hassler (PC).
    • Lorena Pizarro (PC).
    • Daniela Serrano (PC).
    • Gustavo Gatica (IND.).
    • Bernardo Salinas (IND.).
    • Marisela Santibáñez (IND.).
    • Ana María Gazmuri (PAH).
    • Francisco Crisóstomo (PS).
    • Andrea Macías (PS).
    • Emilia Nuyado (PS).
    • Juan Santana (PS).
    • César Valenzuela (PS).
    • Carolina Cucumides (IND.).
    • Tamara Ramírez (PDG).
    • Andrea Parra (PPD).
    • Héctor Ulloa (IND.).
    • Carlos Cuadrado (PPD).

    El segundo son senadores:

    • Danisa Astudillo (PS).
    • Karol Cariola (PC).
    • Ricardo Celis (PPD).
    • Alfonso De Urresti (PS).
    • Fidel Espinoza (PS).
    • Iván Flores (DC).
    • Francisco Huenchumilla (DC).
    • Diego Ibáñez (FA).
    • Daniel Núñez (PC).
    • Ximena Órdenes (IND.).
    • Claudia Pascual (PC).
    • Yasna Provoste (DC).
    • Beatriz Sánchez (FA).
    • Alejandra Sepúlveda (IND.).
    • Esteban Velásquez Núñez (FRVS).
    Más sobre:Tribunal ConstitucionalEscuelas Protegidas

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