Mulet (FRVS) anuncia que llevará al TC la megarreforma mientras oposición continúa conversaciones para acción conjunta

El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció este jueves que presentará un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast.

Así lo declaró tras terminar su participación en el seminario “Invariabilidad Tributaria” en el Congreso Nacional en Santiago.

“ Vamos a presentar un requerimiento de inconstitucionalidad por la invariabilidad tributaria que tiene la megarreforma , ya que veo que no ha habido voluntad del Gobierno, o no se han dado las condiciones, para llegar a un entendimiento y hacer modificaciones en la reforma”, señaló el fundador del Frente Regionalista Verde Social.

Según explicó el parlamentario, estaría motivado en el hecho que este polémico punto de la reforma habría sido aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado el pasado miércoles sin mayor discusión.

“La invariabilidad tributaria, a mi juicio, es uno de los aspectos más complejos de la reforma porque amarra seis o siete gobiernos futuros y les impide, en aquellos contratos e inversiones que emanen de este proyecto de ley, hacer modificaciones tributarias. Es inconstitucional, para hacerse requiere rango constitucional de la mayoría de cuatro séptimos de la Cámara y del Senado. Y por eso presentamos este requerimiento de inconstitucionalidad”, explicó al respecto Mulet.

El legislador, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, detalló que estaría en proceso en reunir las firmas necesarias para la acción en el Tribunal Constitucional y que ya tendría un texto que espera pueda ser conversado “con distintas personas y expertos”.

“Lo que yo quiero señalar es que hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Lo he hablado. Estamos trabajando este tema con la diputada (Marcela) Hernando, con quien participamos en este seminario. Creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a sacar y juntar las 39 firmas”, detalló.

Oposición continúa conversaciones para llevar la megarreforma al TC

En paralelo, desde otras colectividades de la oposición continúan las conversaciones para evaluar el momento oportuno para llevar el texto al Tribunal Constitucional.

Así lo señaló esta jornada a Desde la Redacción de La Tercera el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.

“Si uno lo presenta hoy día y va al Tribunal Constitucional y lo presenta, comunicacionalmente, que es lo que se dice, oye, no pasó nada, lo presentaron. El momento es cuando lo despacha el Congreso Nacional . Ahí, bueno, hay un examen preventivo del Tribunal Constitucional y ahí uno puede hacerlo. Reservas de constitucionalidad hemos hecho todos los partidos políticos", explicó el parlamentario.

18-06-2026 RAUL LEIVA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Mientras tanto, esta jueves se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación de la oposición en la sede del Partido Socialista en Paris 873. Entre otros temas, también se reflexionó sobre la eventual presentación de un requerimiento al TC por el proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast.

“Nuevamente hemos vuelto a conversar la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en el ámbito de invariabilidad tributaria, que es más o menos el consenso que se ha llevado desde parte de los diferentes juristas que hemos estado en reunión. Y vamos a seguir en coordinación con ellos y junto a los presidentes de los partidos”, explicó tras la instancia el secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios.

20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Por su parte, en una reflexión parecida a la de Leiva, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, explicó que están a la espera de cómo vaya avanzando el proyecto a través de los diversos trámites legislativos en el Congreso Nacional.

“Es una conversación que estamos teniendo permanentemente. También tenemos que ver cuál es la disposición del actual oficialismo a hacerse cargo de estos problemas y vemos que no hay disposición. De seguro vamos a ocupar las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder frenar aquellas cosas que le van a hacer un daño a Chile y que además son inconstitucionales”, señaló.

Así las cosas, el proyecto ahora deberá ser discutido por el pleno del Senado. Tras la votación en general, se dará el plazo para las indicaciones. Las eventuales enmiendas deberán ser votadas al interior de las comisiones de Hacienda, Trabajo o Medio Ambiente de la Cámara Alta.