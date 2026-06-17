Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

Tensa. Así fue el debate que se dio en la Comisión de Hacienda del Senado. Si bien y como era de esperar, puesto que el oficialismo tiene mayoría en esa instancia, la megarreforma se aprobó en generar por 3 votos a favor y dos en contra.

“Nuestra posición es que cualquier propuesta concreta que se haga la vamos a recibir, mirar y a analizar, pero sin perder el sentido de urgencia. Siempre estaremos escuchando propuestas concretas”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en la sesión.

Sin embargo, eso no fue bien recibido por los senadores de la oposición, quienes cuestionaron la real disposición que ha mostrado el gobierno, y en particular el ministro Quiroz para abrirse al diálogo, pero incorporando las propuestas.

“Hubo una renuncia de parte del Ejecutivo en esta primera etapa de construir algo en conjunto. No hubo una vocación de construir acuerdos. En la reforma del 2014, desde lo político, hubo senadores de la ese entonces oficialismo que se abrieron a negociar acuerdos. Acá en cambio no lo hemos visto”, dijo el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.

Paulina Vodanovic, senador del PS apuntó que “valoro lo que ha hecho el ministro de que está abierto a recibir propuesta para mejorar el proyecto, pero me gustaría que fuera acompañada de un gesto concreto del ministro y que sacara un poco el pie del acelerador. Nos dicen que el proyecto está en tabla en la sala del Senado para el miércoles y ni siquiera se ha aprobado en la comisión”.

Y la senadora también del PS, Daniella Cicardini, criticó aún más al ministro. “Por qué tengo que creerle al gobierno va a cumplir con lo que dice de llegar a acuerdo. Este gobierno ha faltado a la verdad desde la campaña, entonces por qué vamos a creerle si no han cumplido su palabra. Un acto de fe a sus supuestos se crecimiento”.

Asimismo, agregó que “yo no tengo ninguna expectativa con el gobierno, porque se han prometido un montón de cuestiones como, por ejemplo, que estaba abierto al diálogo, que se iba a escuchar a los invitados, que se iba a hacer una reflexión con respecto a esas ponencias”. En ese línea siguió en su crítica: “En los hechos, el Presidente Kast pareciera que no mandató a sus ministros a estar presentes en la Comisión de Hacienda, más bien ellos brillaron por su ausencia. No estuvo ni el Ministro Quiroz, ni el Ministro García Ruminot, ni el Ministro Alvarado, aun cuando los mismos senadores oficialistas solicitaron la presencia de esos ministros”.

Pese a estas críticas y las solicitudes de poder lograr un acuerdo previo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI, Javier Macaya, puso en votación el proyecto logrando su aprobación por 3 votos a favor de los senadores Javier Macaya (UDI); Rodolfo Carter (Independiente del comité republicano) y la RN María José Gatica.

Como contrapartida, la senadora Paulina Vodanovic (PS) y Daniela Ciccardini (PS) lo rechazaron.

La propuesta seguirá ahora su tramitación en la sala del Senado. El miércoles se tiene previsto que se vote en general en la sala. Una vez aprobado, vuelve a la Comisión de Hacienda para su análisis en particular.