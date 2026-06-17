SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    La propuesta fue aprobada por 3 votos a favor: Javier Macaya (UDI); Rodolfo Carter (Independiente del comité republicano) y la RN María José Gatica. Y dos en contra Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Cicardini (PS) lo rechazaron.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    9 JUNIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tensa. Así fue el debate que se dio en la Comisión de Hacienda del Senado. Si bien y como era de esperar, puesto que el oficialismo tiene mayoría en esa instancia, la megarreforma se aprobó en generar por 3 votos a favor y dos en contra.

    “Nuestra posición es que cualquier propuesta concreta que se haga la vamos a recibir, mirar y a analizar, pero sin perder el sentido de urgencia. Siempre estaremos escuchando propuestas concretas”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en la sesión.

    Sin embargo, eso no fue bien recibido por los senadores de la oposición, quienes cuestionaron la real disposición que ha mostrado el gobierno, y en particular el ministro Quiroz para abrirse al diálogo, pero incorporando las propuestas.

    “Hubo una renuncia de parte del Ejecutivo en esta primera etapa de construir algo en conjunto. No hubo una vocación de construir acuerdos. En la reforma del 2014, desde lo político, hubo senadores de la ese entonces oficialismo que se abrieron a negociar acuerdos. Acá en cambio no lo hemos visto”, dijo el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.

    Paulina Vodanovic, senador del PS apuntó que “valoro lo que ha hecho el ministro de que está abierto a recibir propuesta para mejorar el proyecto, pero me gustaría que fuera acompañada de un gesto concreto del ministro y que sacara un poco el pie del acelerador. Nos dicen que el proyecto está en tabla en la sala del Senado para el miércoles y ni siquiera se ha aprobado en la comisión”.

    Y la senadora también del PS, Daniella Cicardini, criticó aún más al ministro. “Por qué tengo que creerle al gobierno va a cumplir con lo que dice de llegar a acuerdo. Este gobierno ha faltado a la verdad desde la campaña, entonces por qué vamos a creerle si no han cumplido su palabra. Un acto de fe a sus supuestos se crecimiento”.

    Asimismo, agregó que “yo no tengo ninguna expectativa con el gobierno, porque se han prometido un montón de cuestiones como, por ejemplo, que estaba abierto al diálogo, que se iba a escuchar a los invitados, que se iba a hacer una reflexión con respecto a esas ponencias”. En ese línea siguió en su crítica: “En los hechos, el Presidente Kast pareciera que no mandató a sus ministros a estar presentes en la Comisión de Hacienda, más bien ellos brillaron por su ausencia. No estuvo ni el Ministro Quiroz, ni el Ministro García Ruminot, ni el Ministro Alvarado, aun cuando los mismos senadores oficialistas solicitaron la presencia de esos ministros”.

    Pese a estas críticas y las solicitudes de poder lograr un acuerdo previo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI, Javier Macaya, puso en votación el proyecto logrando su aprobación por 3 votos a favor de los senadores Javier Macaya (UDI); Rodolfo Carter (Independiente del comité republicano) y la RN María José Gatica.

    Como contrapartida, la senadora Paulina Vodanovic (PS) y Daniela Ciccardini (PS) lo rechazaron.

    La propuesta seguirá ahora su tramitación en la sala del Senado. El miércoles se tiene previsto que se vote en general en la sala. Una vez aprobado, vuelve a la Comisión de Hacienda para su análisis en particular.

    Más sobre:Megarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Lo más leído

    1.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    2.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    3.
    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    4.
    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    5.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    6.
    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana
    Chile

    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma
    Negocios

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Otra sorpresa Mundial: Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan ante RD Congo
    El Deportivo

    Otra sorpresa Mundial: Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan ante RD Congo

    Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor: “El volumen de ataque es lo único que veo muy bueno en Colombia”

    Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro
    Cultura y entretención

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina
    Mundo

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia