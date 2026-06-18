“Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

Los nervios la remecían antes de salir a cantar ante el público reunido en el Teatro Caupolicán. Entonces la joven cantante Marisa recibió un consejo. “Estaba el Señor Venturino, el primer dueño del Caupolicán y me dijo textual ‘Chiquilla, si te va bien esta vez en el Caupolicán, vas a tener Caupolicán toda tu vida’ y así fue”.

Con sus habituales ojos expresivos y una voz poderosa, pese a los años, Marisa (el alias de Marisol Ravanal) fue una de las voces más populares en la Nueva Ola; el movimiento que a comienzos de los sesenta agrupó a jóvenes intérpretes y que hizo historia en la música chilena.

Junto a otros de sus colegas de generación como Larry Wilson, Luz Eliana y Germán Casas, se prepara para el inicio de una serie de shows en celebración de los 90 años del Caupolicán, el recinto clave de su época, arrancando desde este domingo 21 de junio. “Siempre es una emoción grande porque el público que nos sigue creció con nosotros en nuestros comienzos -dice Marisa-. Ahora en nuestro otoño de la vida, siguen nuestra música y nuestros recuerdos. Sin duda, esto se agradece mucho”.

Los espectáculos de la Nueva Ola, son un clásico del Caupolicán. “La idea de reunir a todos los ídolos de la Nueva Ola siempre ha estado siempre con nosotros. Se trata de un movimiento muy fuerte que siempre ha estado vigente -dice el administrador José Antonio Aravena- La mayor parte de esos artistas debutaron en el Caupolicán. Hacían grandes presentaciones y lo llenaban. Hay que recordar que en ese tiempo el teatro tenía una capacidad para 8.000 personas y hoy día tiene 5.000. Entonces, en el marco de esos tiempos exitosos, nace la idea de desarrollar este evento”.

En esas presentaciones suele participar Larry Wilson. Para él, un momento que lo reeencuentra con un lugar clave en su carrera. “Sin duda, el escenario más importante para los artistas de esa época. En ese tiempo yo estaba cantando en el show de la radio Portales con el maestro Roberto Inglés y su conjunto. De ahí salté, después de haber hecho un par de vinilos, al Caupolicán. Fue una gran fecha para mi ese salto y no puedo dejar de recordar que compartí con figuras como Palmenia Pizarro y Arturo Millán, grandes estrellas”.

Como integrante de Los Rockets, banda instrumental que servía de apoyo para grabaciones de estudio, Horacio Saavedra rememora la importancia del Caupolicán. “Era un escenario indispensable, en esa época, sin TV y sólo con show diarios en vivo en muchas radios. El contacto masivo con el público era en las giras que duraban 30 a 40 días, y actuaciones en Santiago, obligadamente en el Teatro Caupolican y en el Fortín Prat de Valparaíso. Esto era casi todas las semanas. Las primeras veces yo estaba con Los Rockets, que era mi grupo con quienes grabamos la mayoría de los éxitos con los artistas de época: Marisa, Luz Eliana, Buddy Richard, Cecilia etc”.

Como un guiño del tiempo, hoy Saavedra está a cargo de la dirección musical del espectáculo de la Nueva Ola. “Ser director musical de un show como este, implica entre otras cosas, recuperar partituras de hace 60 años, actualizar un poco los arreglos orquestales, y digo un poco porque nuestro público agradece escuchar las canciones como eran originalmente -dice a Culto-. Luego ensayar, tocar teclados, dirigir y compartir con mis amigos músicos haciendo un show de música en vivo, y digo esto pues hoy casi todo lo que escucha está hecho con computadores. Con la experiencia que me dan 60 años grabando y tocando con mis amigos artistas de la época. Sé exactamente qué canciones deben cantar, que es lo que nuestro público espera oír en un show en vivo“.

Con esa dirección, los artistas ya alistan sus presentaciones. “Nos estamos preparando en todo lo que se refiere al repertorio con el maestro, Horacio Saavedra -dice Larry Wilson-. También estamos preocupados de la ropa y de nuestra garganta. Esperamos que sea un éxito completo como ha sucedido en otras ocasiones.

El show está articulado por segmentos para los artistas. “También habrá varios homenajes, entre ellos a Luis Alberto Martínez y Fernando Montes. Cada talento tendrá su propio espacio”, dice Aravena. Y por cierto, está en la planificación un gran final con la presencia del español Pablo Abraira, el mismo que popularizó temas como Pólvora Mojada, Gavilán o Paloma, entre otras. “Figura asidua de la radio y la TV de esos tiempos. Es un imperdible que merece estar con nosotros. Antes estuvieron Yaco Monti, Tormenta y Donald”, agrega el productor.

Aunque en su mayoría son artistas que ya pasaron los 80, aseguran que desean mantenerse en activo mientras se pueda; más a la vista de célebres octogenarios como Paul McCartney y los Rolling Stones. “Mientras uno se sienta con la fuerza suficiente de poder seguir interpretando los temas que el público hizo populares, adelante. Pienso también que habrá un final en algún momento. Y eso será muy natural. Mientras haya público que nos siga pidiendo vamos a seguir cantando", dice Larry Wilson.

Desde su costado, Horacio Saavedra reflexiona. “En la música uno no se jubila, pues la música no para y como dice Paul Anka, si paramos nos tapan con tierra. Gracias a Dios, después de la década de los años 60, apareció la TV donde estuve por 40 años hasta el 2010. De allí hasta hoy día hacemos actuaciones en giras, festivales y casinos con mis amigos donde están José Alfredo Fuentes, Gloria Benavides, Germán Casas, los Zabaleta, Wildo y yo con la orquesta y coro”.

Las entradas para ver la presentación de la Nueva Ola el 21 de junio, se pueden adquirir vía Puntoticket.