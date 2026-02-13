Red Interclínica adquiere el Hospital Clínico Viña del Mar y FNE inicia investigación de oficio por posible concentración

El pasado 30 de diciembre de 2025, Red Interclínica S.A. notificó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la adquisición del Hospital Clínico Viña del Mar S.A., propiedad de Priority Inversiones S.A. Frente a esto, la Fiscalía inició una investigación por “operación de control”.

Interclínica, ex Centro Médico La Calera S.A., es una red de centros de salud privados consolidada en 1991, con la adquisición de la Clínica Los Carrera en Quilpué. Luego se expandió en 1994 con la Clínica Los Leones y en 1998, cuando adquirió la Clínica Tarapacá, de esa forma se consagró como Red Interclínica. En 2008 compró la Clínica Cordillera de Las Condes, la remodeló, y en 2020 compró la Clínica Maipú.

Ahora, su plan, según se lee en su sitio web, es “expandirse y consolidarse como una red nacional de clínicas reconocidas” sumando el Hospital Clínico Viña del Mar, de Priority Inversiones S.A.

La Fiscalía estableció investigar la fusión por “operación de concentración”, amparándose en los artículos primero, segundo y tercero del Decreto Supremo N°41 de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dicho documento fue firmado el miércoles 11 de febrero por el jefe de la división de Fusiones, Aníbal Palma Miranda.

Priority Inversiones S.A. es una sociedad anónima constituida en 2022 por Sociedad de Inversiones Las Acacias SpA., Inmobiliaria e Inversiones Los Alerces Limitada, Sociedad de Inversiones El Maitén SpA. e Inversiones Médicas Inmecar Limitada para obtener rentas de inversión, prestar servicios de apoyo al negocio y servicios de salud en general, así como servicios de gerenciamiento y profesionales de la salud.

De acuerdo con Savalnet, el Hospital fue fundado y creado por distintos médicos en 2003 y está acreditado hasta 2027. Cuenta con la participación de 47 personas naturales, la mayoría profesionales de salud, y sociedades médicas de la V Región, dentro de ellas, está Priority Inversiones, propietaria del Hospital Clínico en un 58,44%.

Por otro lado, el centro asistencial es representado legalmente por el médico cirujano cardiovascular, Carlos Orfali Bejer, según la Superintendencia de la Salud.

Además, pertenece a la asociación gremial Clínicas de Chile A.G. y en 2022 “fue reconocido entre las ‘Mejores Empresas Chilenas’, galardón otorgado por Deloitte, Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez”, se lee en el sitio web de la gremial.