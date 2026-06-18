Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

Para el próximo 23 de julio fueron citados de forma extraordinaria los accionistas de Enel Américas, esto para votar la propuesta relativa a la creación de un programa de adquisición de acciones de propia emisión

Mediante un hecho esencial, la compañía comunicó que la iniciativa implica adquirir un porcentaje máximo del 5% de las acciones de la compañía.

El programa tendrá una duración de 90 días. Los accionistas deberán votar, además, la delegación en el directorio de la fijación del precio de adquisición, esto “considerando como base el precio promedio ponderado durante los 90 días anteriores al día 17 de junio de 2026, según la cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, más un premio de hasta un 15%”.

Esta no es la primera vez que Enel Américas realiza un proceso similar. En septiembre del año pasado adquirió el 4% de las acciones en unos US$ 467 millones.

En la instancia la empresa se hizo de 4.291.195.581 acciones a un precio $105,23.

Actualmente la capitalización bursátil de Enel Américas está en tornos a US$8.612 millones, por lo que le 5% equivale a US$430,5 millones.

En el proceso de 2025 la empresa recibió órdenes de venta por un total de 11.992.576.664 acciones de la compañía, que representan un 279,47% de la cantidad máxima que se ofreció adquirir.

En dicha instancia - a cargo de Banchile- el gerente general de Enel Américas, Giuseppe Turchiarelli, señaló en un comunicado que “el propósito de esta iniciativa ha sido optimizar la estructura de capital de la compañía, mejorar el retorno por acción de los accionistas y rentabilizar la liquidez de Enel Américas”.

En lo que va del 2026, el papel de la compañía cede 9,28% y cotiza en $75,3.